fot. Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Lucas Paqueta to absolutna gwiazda West Hamu

Nad Brazylijczykiem rozpływa się Łukasz Fabiański

Pomocnik był latem łączony z transferem do Manchesteru City

Paqueta ma olbrzymie umiejętności

Lucas Paqueta to jedna z największych gwiazd w Premier League. Brazylijczyk latem był łączony z przeprowadzką do Manchesteru City, lecz ostatecznie pozostał w West Hamie United. Nie ulega wątpliwościom, że to mogą być jego ostatnie miesiące w ekipie Młotów.

W niedzielę Paqueta rozegrał fantastyczne spotkanie, notując przeciwko Wolverhampton trzy asysty. Nad jego umiejętnościami rozpływa się Łukasz Fabiański, który z racji utraty miejsca w składzie może lepiej śledzić poczynania swoich partnerów z boku boiska. Golkiper West Hamu przekonuje, że Brazylijczyk potrafi więcej, niż inni.

– On potrafi robić rzeczy niewyobrażalne. Czasami wręcz on jedyny widzi możliwość wyjścia z danej sytuacji. Natomiast też zdarzają mu się irytujące straty. Ma w sobie coś magicznego. Lucas Paqueta jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Świetnie zachowuje się w sytuacjach, gdy jest otoczony dwoma, trzema zawodnikami. Ma przeogromny talent i my jako drużyna cieszymy się, że coraz częściej go wykorzystuje – uważa polski bramkarz.

Zobacz również: Barcelona wspiera Xaviego. “Mamy kompletne zaufanie do niego”