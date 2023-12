Barcelona wspiera Xaviego. “Mamy kompletne zaufanie do niego”

fot. Imago/Jose Torres Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez przechodzi przez bardzo trudny okres

Kibice Barcelony domagają się zmiany na ławce trenerskiej

Joan Laporta publicznie wsparł swojego pracownika

Xavi ma wsparcie władz Barcelony

FC Barcelona nie prezentuje się na miarę potencjału kadrowego, a kibice doszukują się w tym winy Xaviego Hernandeza, domagając się jego zwolnienia. Media donoszą, że szkoleniowiec nie cieszy się kompletnym zaufaniem w klubie, jego decyzje coraz częściej są podważane przez piłkarzy, a niektórzy działacze nie są przekonani, że kontynuowanie tej współpracy ma jakikolwiek sens. Do zmian na ławce trenerskiej póki co jednak nie dojdzie.

Kluczowy dla przyszłości Xaviego ma okazać się styczeń. Władze nie zamierzają podejmować pochopnej decyzji, natomiast w kuluarach mówi się, że konieczna jest poprawa w wielu aspektach, w tym oczywiście stylu gry i wynikach. Aby ukrócić medialne dywagacje, Joan Laporta publicznie wsparł swojego pracownika.

– Ma nasze kompletne zaufanie, na które zasługuje. Kiedy obdarzasz kogoś zaufaniem, ta osoba daje z siebie wszystko. Nasze zaufanie do Xaviego jest kompletne. Oprócz jego wiedzy jest też znakomitym trenerem, a ponadto jego zaletą jest odporność, chroni swoich piłkarzy, co działa na jego korzyść. Ponadto w tym sezonie musiał pokonać wiele przeciwności ze względu na kontuzje. Podczas analiz pomeczowych jest wspaniały, mówiłem to, gdy słuchałem jednej z jego konferencji prasowych – przekonuje prezydent FC Barcelony.

