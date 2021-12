Pressfocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Heung-Min Son od początku sezonu 2021/2022 spisywał się bardzo nierówno. Od kiedy jednak menedżerem Tottenhamu został Antonio Conte, koreański pomocnik na powrót stał się liderem Kogutów.

Od kiedy Antonio Conte został menedżerem Tottenhamu, Koguty nie przegrały meczu w Premier League

Do wielkiej formy powrócił również Heung-Min Son

Zdaniem Włocha, każdy jego podopieczny powinien mieć taką samą mentalność co pomocnik reprezentacji Korei Południowej

Conte odczarował Tottenham

Rozgrywki 2021/2022 w Premier League, Tottenham rozpoczął z Nuno Espirito Santo na ławce trenerskiej. Z biegiem czasu Spurs spisywali się jednak coraz gorzej, aż w końcu ich strata do miejsc, gwarantujących udział w europejskich pucharach zaczęła niebezpiecznie rosnąć. Heung-Min Son starał się jak mógł, aby poprawić sytuację (cztery gole i asysta w dziewięciu meczach w lidze pod wodzą Santo), ale też nie zawsze prezentował się znakomicie.

Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy na Tottenham Hotspur Stadium pojawił się Antonio Conte. Pod wodzą włoskiego menedżera, Koguty jeszcze nie przegrały w Premier League i w dalszym ciągu mogą powalczyć o udział nawet w Lidze Mistrzów (aktualnie są na 7. miejscu w tabeli ligi angielskiej i do czwartego Arsenalu tracą sześć punktów). Największy udział w tej metamorfozie Tottenhamu ma właśnie Son, który w trzech meczach zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. 52-letni szkoleniowiec nie może się nachwalić postawy swojego podopiecznego.

Klasa światowa

– Mówimy o graczu naprawdę światowej klasy – stwierdził Conte. – Nim zostałem menedżerem Tottenhamu, widziałem go wielokrotnie w telewizji i już wtedy bardzo mi imponował. Jednak dopiero gdy miałem możliwość zobaczyć go w akcji na treningach i popracować z nim, mogłem się przekonać jak fantastyczną jakość prezentuje.

– Ta jakość to szybkość, intensywność i odporność. Na co dzień staram się go ulepszać, poprawiać, coś doradzić, ale przecież już mówimy o zawodniku na najwyższym poziomie. Cały czas chce więcej i więcej i nigdy nie jest w pełni zadowolony ze swojej gry. W dalszym ciągu musi mieć w sobie gniew i ambicję, bo tylko ona sprawi, że będzie chciał osiągać sukcesy. Tottenham potrzebuje właśnie graczy z taką mentalnością – dodał.

