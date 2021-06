Conte nie obejmie Tottenhamu, rozmowy przerwane

Antonio Conte nie zostanie nowym menedżerem Tottenhamu Hotspur. W piątek rozmowy w sprawie zatrudnienia włoskiego szkoleniowca stanęły w piątek w martwym punkcie i władze londyńskiego klubu odstąpiły od tego pomysłu.

Antonio Conte był głównym kandydatem do objęcia posady menedżera Tottenhamu

Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków współpracy i rozmowy został przerwane

Bez porozumienia na linii Tottenham – Conte

51-letni szkoleniowiec po odejściu z Interu Mediolan po zakończeniu ostatniego sezonu był uważany za głównego faworyta do objęcia posady menedżera Tottenhamu. Obie strony rozmowy w tej sprawie prowadziły od kilku dni, ale wszystko wskazuje na to, że nie zakończą się porozumieniem.

Wątpliwości były po obu stronach. Jak informuje Sky Sports władze Tottenhamu mieli zastrzeżenia co do niektórych oczekiwań Conte, a także jego niechęci do pracy z obiecującymi młodymi zawodnikami w klubie. Sam Włoch również nie miał natomiast pewności co do tego, czy londyński klub będzie w stanie wkrótce nawiązać walkę o trofea.

Pomiędzy stronami występowały również różnice na poziomie finansowym. Conte po zdobyciu kilka tygodni temu z Interem Mediolan mistrzostwa Włoch zdecydował się na odejście z klubu, po tym jak ten nie zdołał zagwarantować mu środków na wzmocnienia i oraz zapewnić, że żaden z ważnych piłkarzy nie odejdzie z zespołu. Sytuacja Tottenhamu jest podobna. Conte obawiał się między innymi tego, że z klubem pożegna się najlepszy strzelec zespołu Harry Kane.

Obie strony nie doszły również do porozumieniu w sprawie wynagrodzenia. Conte miał oczekiwać od Tottenhamu wynagrodzenia o około trzy miliony euro wyższego od tego, który oferował mu londyński klub. Włoch chciał również sprowadzić ze sobą do zespołu czterech członków sztabu szkoleniowego.

Ostatecznie rozmowy zostały przerwane. W efekcie Tottenham Hotspur musi szukać innego kandydata do poprowadzenia zespołu.

