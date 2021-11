PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte ekspresyjnie cieszył się po zwycięstwie Tottenhamu nad Leeds (2:1). Włoch wyznał po meczu, że chce zarażać swoją pasją całe otoczenie klubu z Londynu.

W niedzielę Tottenham odniósł pierwsze ligowe zwycięstwo pod wodzą Antonio Conte

Po spotkaniu z Leeds (2:1), Włoch ekspresyjnie cieszył się z wygranej

Trener wyznał, że chce swoją pasją zarazić całe otoczenie Spurs, bo ma to pomóc w zwyciężaniu

Conte: albo masz pasję, albo nie

Antonio Conte nie krył radości po zwycięstwie jego Tottenhamu nad Leeds United (2:1). Koguty do przerwy przegrywały po golu Daniela Jamesa, ale po zmianie stron zdołały odwrócić wyniki meczu dzięki bramkom Pierre’a-Emile’a Hojbjerga oraz Sergio Reguilona. Jego ekspresyjna radość nie umknęła angielskim mediom, a Włoch wyznał, że chce zaszczepić większą pasję w działalności klubu. Ma to pomóc osiągać lepsze wyniki.

– Mam wielką pasję i chcę ją zaszczepić w całym środowisku. Jeśli chodzi o pasję, to albo ją masz, albo nie. To zwycięstwo jest bardzo ważne, bo bardzo cierpieliśmy. Taktycznie pokonali nas w pierwszej połowie. Grać przeciwko Leeds i Marcelo Bielsie nie jest łatwo. Musimy czuć satysfakcję. To może być punkt, od którego zaczniemy resztę sezonu. Powiedziałem zawodnikom, że mamy spore pole do poprawy i cieszę się, że tak wielu z nich się w to zaangażowało. Harry Winks miał problemy przed przerwą, ale w drugiej połowie wykazał się wielką osobowością. Warto więc świętować to zwycięstwo z pasją – powiedział Antonio Conte.

Dzięki temu triumfowi Spurs tracą do czwartego West Hamu tylko cztery punkty. Na razie jednak Tottenham musi skupić się na spotkaniu w europejskich pucharach. Już w czwartek londyńczyków czeka wyjazdowe starcie z Murą.

