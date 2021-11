USA inwestuje w prawa do transmisji Premier League

PressFocus Na zdjęciu: Mane cieszy się z gola w hicie Premier League

NBC Sports niedawno przedłużyło swoją umowę odnośnie transmisji spotkań Premier League w Stanach Zjednoczonych. Kontrakt ma opiewać na dwa miliardy funtów, ale jest postrzegany jako inwestycja i furtka do innych źródeł dochodu.

NBC nabyło prawa do transmitowania spotkań Premier League w 2013 roku. Dwa lata później przedłużono umowę do 2021 roku, a niebawem obie strony ponownie doszły do porozumienia. Tym razem amerykański gigant zapłaci najlepszej lidze świata dwa miliardy funtów za możliwość transmitowania wszystkich możliwych spotkań do 2028 roku.

460 milionów dolarów rocznie to ogromna kwota. Zwłaszcza, że choć piłka nożna w Stanach Zjednoczonych jest coraz popularniejsza, daleko jej do oglądalności notowanej przy innych sportach. Według doniesień NBC, ogólnodostępne spotkania oglądało średnio zaledwie 879 tysięcy widzów. Dla porównania, oglądalność programu Monday Night Football, dotyczącego futbolu amerykańskiego, sięga 17 milionów widzów.

NBC traktuje jednak nową umowę jako inwestycję. Dostęp do spotkań Premier League powoli wzrasta, co samo w sobie miało być znaczące dla właścicieli stacji. Ponadto NBC wyrobiło już sobie markę jako telewizja transmitująca “europejski” futbol. Mecze angielskiej ekstraklasy mają być niejako przynętą dla nowych klientów, którzy zwabieni zechcą też korzystać z innych, proponowanych przez NBC usług. Jest to ruch podobny do tego, który zrobiło Sky Sports przy powstawaniu Premier League. Dziś telewizja ta kojarzy się głównie z piłką nożną, ale wykup praw do transmitowania meczów pozwolił jej rozwinąć się również w innych kategoriach telewizyjnych.

W analizie strony Football365 przytoczono też argumenty, wedle których czas antenowy meczów piłki nożnej – zwykle są to godziny ranne – nie ma wielkiej konkurencji. Ponadto NBC skusiło się na wielki kontrakt przez to, że sezon piłkarski trwa aż dziesięć miesięcy, co pozwala stacji z łatwością wypełnić ramówkę.