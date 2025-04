Chiesa dopiero trzecim włoskim piłkarzem z takim osiągnięciem

Federico Chiesa został trzecim włoskim piłkarzem, który zdobył mistrzostwo Premier League. Przed nim dokonali tego tylko Federico Macheda i Mario Balotelli, jednak pierwszy z nich nie rozegrał wymaganej liczby meczów, by otrzymać medal, donosi "Football Italia".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa zapisał się w historii włoskiego futbolu

Federico Chiesa mógł świętować swoje pierwsze mistrzostwo Anglii po efektownym zwycięstwie Liverpoolu 5:1 nad Tottenhamem na Anfield. Dzięki temu sukcesowi Włoch stał się trzecim piłkarzem z Półwyspu Apenińskiego w historii, który zdobył tytuł Premier League.

Przed Chiesą trofeum wygrywali tylko Federico Macheda i Mario Balotelli. Jednak tylko Balotelli otrzymał oficjalny medal – Macheda, mimo dwóch goli dla Manchesteru United w sezonie 2008/09, nie rozegrał wymaganych dziesięciu meczów ligowych.

Mario Balotelli przyczynił się znacząco do mistrzostwa Manchesteru City pod wodzą Roberto Manciniego w sezonie 2011/12. Strzelił wtedy 13 goli w 23 spotkaniach ligowych, odgrywając ważną rolę w triumfie Obywateli.

Federico Chiesa, który w tym sezonie zanotował cztery występy w Premier League, musi jeszcze zagrać w jednym meczu, aby spełnić wymagania dotyczące otrzymania medalu. Obecne przepisy są łagodniejsze niż te obowiązujące za czasów Machedy w Manchesterze United i wystarczy jedynie pięć spotkań.

Zdobycie tytułu i szansa na oficjalne przypieczętowanie sukcesu medalem to dla Chiesy wielki sukces. Jednak wiele wskazuje na to, że jego przygoda z Liverpoolem może zakończyć się już po jednym sezonie. Włoch nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a media spekulują, że latem wróci do Serie A.