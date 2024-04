fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Amorim łączony z kolejnym angielskim klubem

Chelsea bardzo długo nie mogła zdecydować się na konkretnego trenera, który przejmie zespół od początku sezonu 2023/2024. Ostatecznie wybór padł na Mauricio Pochettino, choć w grę wchodziły jeszcze takie nazwiska, jak Julian Nagelsmann czy Luis Enrique. Argentyńczyk stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem, bowiem na Stamford Bridge dopiero tworzy się nowy projekt, który ma zaowocować w kolejnych latach. The Blues skupiają się głównie na sprowadzaniu młodych i utalentowanych zawodników, nawet jeśli wiąże się to z olbrzymim wydatkiem. Liczono natomiast, że pod wodzą Pochettino uda się osiągać na tyle dobre wyniki, by walczyć w czołówce Premier League.

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, bowiem na kilka kolejek przed końcem sezonu Chelsea balansuje między miejscami 7-11. To rezultat znacznie poniżej oczekiwań, co powoduje, że Pochettino może nie otrzymać szansy w przyszłej kampanii. Klub rozważa zwolnienie szkoleniowca i postawienie na kogoś innego. Ma przy tym wymarzonego kandydata, którym jest Ruben Amorim.

Przedstawiciele Chelsea od dawna przyglądali się młodemu Portugalczykowi, który obecnie prowadzi Sporting do krajowego mistrzostwa. Od jakiegoś czasu jest o nim bardzo głośno – najpierw łączono go z Liverpoolem, a teraz faworytem do zakontraktowania go wydaje się być West Ham United. Jeśli Chelsea faktycznie chce go sprowadzić, musi się spieszyć, bowiem Amorim nie będzie czekał w nieskończoność. Od dawna szykuje się do letniej wyprowadzki, zakładając, że to jego ostatni sezon w Sportingu.

