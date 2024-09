Cash wskazał datę powrotu do gry. Chce zdążyć na mecz w Lidze Mistrzów

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Walka z czasem Matty’ego Casha, chce zdążyć na mecz z Bayernem

Aston Villa w poprzednim sezonie Premier League nieoczekiwanie zajęła 4. miejsce. Finisz w TOP4 zagwarantował im awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Duży wkład w sukces The Villans miał reprezentant Polski – Matty Cash. Prawy obrońca był zawodnikiem wyjściowej jedenastki i mógł liczyć na zaufanie Unaia Emery’ego.

Na nieszczęście dla 27-latka doznał on kontuzji już na początku nowego sezonu. W meczu 2. kolejki Premier League z Arsenalem nabawił się urazu uda, który wykluczył go z gry. Do tej pory Polak wciąż nie wrócił na boisko. W rozmowie z portalem CBS Sports wskazał kiedy mniej więcej można się go spodziewać ponownie w składzie Aston Villi. Jak sam powiedział, zrobi wszystko, aby zdążyć na mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

– Mam nadzieję, że wrócę do treningów w przyszłym tygodniu. Nie mogę przegapić meczu z Bayernem Monachium. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wrócić na ten mecz – powiedział Matty Cash, cytowany przez profil astonvilla.news.

Matty Cash w przeszłości nie miał okazji do gry na poziomie Ligi Mistrzów. Dotychczasową karierę spędził w Anglii, gdzie zakładał koszulki Aston Villi czy Nottingham Forest. Dla reprezentanta Polski potencjalny występ w meczu z Bayernem byłby debiutem w Lidze Mistrzów.

Aston Villa pozyskała Casha pod koniec letniego okna transferowego w 2020 roku. Za prawego obrońcę zapłacili ok. 16 milionów euro. Łącznie podczas pobytu na Villa Park rozegrał w klubie 144 mecze, w których zdobył 9 goli i zaliczył 10 asyst.