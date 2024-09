Lautaro Martinez trafił na listę życzeń Chelsea. Z informacji portalu Dobleamarilla.com.ar wynika, że The Blues są gotowi zaoferować trzech zawodników w zamian za napastnika Interu Mediolan.

Trzech za jednego, Chelsea gotowa złożyć ofertę wymiany za Lautaro Martineza

Chelsea po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydowała się zmienić trenera. Obowiązki, które piastował Mauricio Pochettino przejął Enzo Maresca. Nowy szkoleniowiec The Blues podczas letniego okna transferowego chciał pozyskać przede wszystkim bramkostrzelnego napastnika. Celem londyńczyków był Victor Osimhen, o którego starali się aż do ostatniego dnia letniego okienka. Ostatecznie napastnik SSC Napoli nie dołączył do klubu z Premier League.

W obliczu niepowodzenia włodarze Chelsea najwidoczniej zmienili swoje cele transferowe. Napastnik to pozycja, która wciąż wymaga wzmocnień, lecz pod uwagę brany jest inny zawodnik. Portal bobleamarilla.com.ar poinformował, że w kręgu zainteresowań The Blues znalazł się Lautaro Martinez. Argentyńczyk to kapitan i największa gwiazda Interu Mediolan. W poprzednim sezonie zdobył z Il Biscione upragnione Scudetto oraz został królem strzelców Serie A.

Powyższe źródło sugeruje, że Chelsea w zamian za Lautaro Martineza jest w stanie oddać aż trzech zawodników obecnego składu. Do Mediolanu mieliby powędrować Mychajło Mudryk, Benoit Badiashile oraz Carney Chukwuemeka. Jeśli klub ze stadionu San Siro nie zgodzi się na wymianę graczy, The Blues mogą zaoferować za Argentyńczyka ok. 100 milionów euro.

Lautaro Martinez w bieżącym sezonie rozegrał jak dotąd 4 mecze, w których nie zdobył żadnego gola. 27-latek wciąż czeka na premierowe trafienie w sezonie 2024/2025. Najbliższą ku temu okazję będzie miał w niedzielę (22 września) podczas derbowego spotkania z Milanem.