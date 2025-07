Widzew walczy o Cypryjczyka. Transfer realny, ale pod jednym warunkiem [NOWE INFORMACJE]

Sipa US Na zdjęciu: Stelios Andreou

Na milionie euro się nie skończy

Widzew Łódź dokonał już dziewięciu transferów, ale przed klubem kolejne „grube” transakcje. Na celowniku są przede wszystkim środkowy obrońca i napastnik. Jak już informował goal.pl łodzianie chcieli ściągnąć holenderskiego napastnika, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i Widzew szuka dalej.



Konkretne informacje nadeszły natomiast z Belgii, bo Sascha Tavolieri, jeden z najlepszych dziennikarzy newsowych w tym kraju, poinformował, że Widzew oferuje 1,2 mln euro za reprezentanta Cypru. Chodzi o 23-letniego Steliosa Andreou, piłkarza Sportingu Charleroi.

Ale 2,5 mln to (zdecydowanie) za dużo

To może być bardzo ciekawy transfer i jak się wydaje jest dość realny. Co bardzo ważne, z naszych informacji wynika, że sam zawodnik jest przekonany do projektu Widzewa i chce do niego dołączyć. W tym momencie najważniejszą, w zasadzie jedyną przeszkodą, jest (jeszcze) cena.



Z naszych ustaleń wynika, że Charleroi chce za tego gracza… 2,5 mln euro. I choć Widzew nie boi się wydawania pieniędzy w tym okienku, to jednak jest to kwota zdecydowanie za wysoka. To znaczy precyzyjniej trzeba określić „była za wysoka”, bo z tego co wiemy, udało się ją już nieco zbić, ale do „wymarzonej” dla Widzewa jeszcze sporo brakuje.

Nie jest jedyny na liście

W tej sprawie wciąż toczą się negocjacje, bo tylko posolidniej obniżce ta transakcja ma szansę dojść do skutku. Natomiast nie jest to jedyny zawodnik, z którym toczą się zaawansowane rozmowy. Jeśli Charleroi nie zejdzie wyraźnie z ceny, to łodzianie pójdą prawdopodobnie po innego, też już upatrzonego, defensora.