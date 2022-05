fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland od 1 lipca będzie piłkarzem Manchesteru City. Na temat tego transferu opinią podzielił się Jamie Carragher, który w przeszłości występował w reprezentacji Anglii i Liverpoolu.

Carragher ze spokojem o transferze Haalanda do Man City

Erling Haaland ma w szeregach Man City wypełnić Luke po Sergio Aguero. Argentyńczyk jest najlepszym strzelcem w historii klubu z Etihad Stadium. Wcześniej długo spekulowano, że szeregi Obywateli może wzmocnić Harry Kane. Ostatecznie transfer z udziałem reprezentanta Norwegii był o wiele łatwiejszy w realizacji, na co wpływ miał fakt, że w umowie zawodnika z Borussią Dortmund wpisana była klauzula odstępnego.

Jamie Carraghie w jasny sposób wypowiedział się na temat transakcji z udziałem gwiazdy reprezentacji Norwegii. Były reprezentant Anglii, a dzisiaj ekspert Sky Sports jest daleki od stwierdzenia, że z Haalandem ekipa Josepa Guardioli wskoczy na jeszcze wyższy poziom.

– Może i Man City będzie dzięki pozyskaniu Haalanda silniejszy. Aczkolwiek według mnie nie wzniesie się na wyższy poziom. Już teraz są w stanie zdobywać w sezonie 96-100 punktów – mówił Anglik cytowany przez Sky Sports.

– Man City jest na szczycie od trzech-czterech lat. Są jedną z najlepszych ekip w Europie. Transfer z udziałem Haalanda tylko nieznacznie zmieni sytuację w ważnych spotkaniach. W tym samym czasie zespół straci na boisku jednego ze swoich kreatywnych zawodników, który będzie musiał oddać miejsce w składzie Norwegowi – kontynuował Carragher.

Man City we wtorek 10 maja w oficjalnym komunikacie poinformował, że doszedł do porozumienia w sprawie transferu Haalanda. The Telegraph ujawnił, że łączny koszt transakcji ma wynieść 250 milionów euro. Norweg o miejsce w składzie na dzisiaj może rywalizować Gabrielem Jesusem.

