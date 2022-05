Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland według informacji dziennikarza Fabrizio Romano latem zasili szeregi Manchesteru City. Tymczasem The Telegraph przekonuje, że Norweg będzie kosztować 250 milionów euro klub z Etihad Stadium.

Manchester City wygrał wyścig po Erlinga Haalanda

Norweski napastnik ma być lekiem na skuteczność Obywateli pod bramką rywali

The Telegraph ujawnił koszty związane z transakcją dotyczącą Norwega

Haaland zamienia Borussię na Man City

Erling Haaland od dłuższego czasu łączony był ze zmianą barw klubowych. W kontekście przeszłości Norweg spekulowano o transferze do FC Barcelony, czy Realu Madryt. Ostatecznie wyścig po zawodnika wygrał Man City. The Telegraph podaje, że szczegółowe wieści na temat kosztów transakcji.

Suma transferu Norwega do giganta ligi angielskiej wyniesie 75 milionów euro. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego wpisana w umowie piłkarza z Borussią Dortmund. 125 milionów euro ma wynieść premisa za podpisanie kontraktu i łączne wynagrodzenie zawodnika przez pięć lat. Haaland ma związać swoją przyszłość z Man City do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem 50 milionów euro mają wynieść opłaty względem agentów i pełnomocników norweskiego napastnika.

Według medialnych doniesień Haaland aktualnie przebywa w Brukseli, gdzie przechodzi badania lekarskie przed finalizacją transferu do ekipy z Etihad Stadium. Spekuluje się, że Manchester City jeszcze w tym tygodniu ma oficjalnie ogłosić transfer z udziałem reprezentanta Norwegii.

Haaland trafił do Borussii Dortmund w 2020 roku. Zawodnik wcześniej występował w FC Salzburg. Transakcja z udziałem zawodnika kosztowała 20 milionów euro. Od momentu, gdy Haaland trafił do teamu z Signal Iduna Park, to rozegrał w nim 88 meczów, w których zanotował 75 trafień i 23 asysty.

