Bruno Fernandes to jeden z najważniejszych piłkarzy Manchesteru United i jedna z gwiazd Premier League. Ben Jacobs przekonuje, że Portugalczyk jest pewny tego, gdzie będzie grał w tym sezonie.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes pewny ws. nowego sezonu

Manchester United ma za sobą fatalny rok, jeden z najgorszych w aktualnej historii. Czerwone Diabły uplasowały się na 15. miejscu, a na dodatek nie zdołały pokonać Tottenhamu w finale Ligi Europy i nie zakwalifikowały się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Ruben Amorim utrzymał posadę, a w klubie walczą o zatrzymanie kluczowej postaci. Bruno Fernandes to jeden z najważniejszych zawodników na Old Trafford.

30-latek od dłuższego czasu jest łączony ze zmiana klubowych barw i przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Portugalii otrzymał dwie konkretne oferty, z Al-Nassr i Al-Hilal. Ekipa Cristiano Ronaldo była gotowa zapłacić aż 120 milionów euro United.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Bruno Fernandes odrzuci lukratywne propozycje i nie tylko pozostanie w Europie, ale także będzie kontynuował karierę w szeregach Czerwonych Diabłów. Takiego zdania jest Ben Jacobs, który twierdzi, że ofensywny pomocnik jeszcze przynajmniej przez rok nie zamierza odchodzić z Manchesteru. Obecne porozumienie obowiązuje go do 30 czerwca 2027 roku.