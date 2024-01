Coraz więcej wskazuje na to, że Ivan Toney dokończy obecny sezon w Brentfordzie, a bohaterem wielkiego transferu będzie dopiero latem - podaje The Guardian.

Źródło: The Guardian

Źródło: The Guardian

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Ivan Toney

Ivan Toney wrócił do gry po wielomiesięcznym zawieszeniu

Środkowy napastnik od razu wpisał się na listę strzelców

Brentford chce zatrzymać 27-latka przynajmniej do końca sezonu

Ivan Toney zostanie w Brentfordzie?

Ivan Toney w ostatnich tygodniach był łączony niemal ze wszystkimi gigantami Premier League. Sytuację 27-letniego napastnika bacznie śledzą przedstawiciele takich klubów jak Chelsea, Arsenal oraz Manchester United.

Wiele jednak wskazuje na to, że gwiazda Brentfordu w styczniowym okienku transferowym nie zmieni otoczenia. Według brytyjskiego dziennika “The Guardian” reprezentant Anglii jest gotowy zostać w ekipie The Bees do końca sezonu 2023/2024.

Do ewentualnego transferu Ivana Toneya może więc dojść dopiero w letnim oknie. Były piłkarz Newcastle United wrócił już do gry po dyskwalifikacji za aktywność bukmacherską. Snajper trafił do siatki w wygranym przez Brentford meczu z Nottingham Forest (3:2).