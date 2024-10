MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bukayo Saka kontuzjowany

Reprezentacja Anglii w czwartek wieczorem na stadionie Wembley rywalizowała w 3. kolejce Ligi Narodów z reprezentacją Grecji. Spotkanie ku zaskoczeniu wszystkich zakończyło się porażką Synów Albionu. Podopieczni Lee Carsleya nie byli w stanie odwrócić losów meczu i ostatecznie przegrali (1:2). Na listę strzelców wpisali się: Jude Bellingham i dwukrotnie Vangelis Pavlidis.

Porażka to nie jedyna zła wiadomość dla kibiców angielskiego futbolu. Na początku drugiej połowy spotkania kontuzji doznał lider reprezentacji Anglii oraz gwiazda Arsenalu – Bukayo Saka. Skrzydłowy nie był w stanie kontynuować gry, co zakończyło się zmianą w 52. minucie. Na murawie zastąpił go gracz Chelsea – Noni Madueke. Bezpośrednio po spotkaniu 23-latek udał się na badania, po których będzie więcej wiadomo na temat jego stanu zdrowia.

Pierwsze prognozy mówią jednak, że kontuzja mięśniowa może wykluczyć go z gry na kilka tygodni. Gdyby tak się stało, byłby to kolejny ogromny cios dla Mikela Artety i Arsenalu. Wcześniej z gry w zespole Kanonierów z powodu kontuzji wypadł Mikel Odegaard.

Bukayo Saka jak dotąd rozegrał w tym sezonie dla Arsenalu 10 spotkań, w których zdobył 3 gole i zaliczył 7 asyst.

Reprezentacja Anglii po 3. kolejkach Ligi Narodów zajmuje w swojej grupie w dywizji B 2. miejsce z dorobkiem 6 punktów. Liderem pozostaje Grecja, która wyprzedza Synów Albionu o 3 oczka. Awans do dywizji A uzyska zwycięzca grupy.