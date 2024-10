Real Madryt, Barcelona i Man United obserwują perełkę Benfiki

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki

Alvaro Carreras trafił do notesu skautów Realu, Barcelony i Man United

Manchester United prawdopodobnie bardzo szybko pożałował sprzedaży jednego z zawodników rezerw. Latem z klubem pożegnał się Alvaro Carreras, który w zamian za 6 milionów euro został piłkarzem Benfiki. Portugalski klub zdecydował się wykupić obrońcę po sześciomiesięcznym wypożyczeniu w poprzednim sezonie. Choć początek przygody w Liga Portugal nie należał do udanych, tak od początku bieżącej kampanii 21-latek jest podstawowym graczem wyjściowego składu.

Bruno Lage, czyli trener Benfiki obdarzył młodego zawodnika zaufaniem, co przełożyło się na 9 meczów we wszystkich rozgrywkach. Aż osiem z nich Alvaro Carreras rozpoczynał w wyjściowej jedenastce. Czas pokazał, że decyzja trenera okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem Hiszpan prezentuje się fantastycznie, przez co uwagę na jego rozwój zwróciły topowe kluby w Europie.

Z ustaleń portalu O Jogo wynika, że bezpośrednio z wysokości trybun regularnie poczynania Carrerasa śledzą skauci Realu Madryt, FC Barcelony oraz Manchesteru United. Na ten moment największe szanse na pozyskanie reprezentanta Hiszpanii do lat 21 wydaje się, że mają Czerwone Diabły. Klub z Premier League w umowie z Benfiką ustalił klauzulę, która daje im pierwszeństwo w zakupie piłkarza.

Szanse na powrotny transfer Carrerasa do Manchesteru United zwiększa również fakt, że Czerwone Diabły z trzech powyższych klubów mają najsłabiej obsadzoną pozycję lewego obrońcy. Luke Shaw i Tyrell Malacia regularnie odwiedzają gabinet fizjoterapeutów. Natomiast w Realu na boku defensywny rywalizują Ferland Mendy i Fran Garcia, zaś w Barcelonie gra Alejandro Balde i Gerard Martin.