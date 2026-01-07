Amorim dostał kilka propozycji. Były trener Man United zdecydował

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim wróci do pracy dopiero od nowego sezonu

Ruben Amorim miał być nowym Sir Alexem Ferguson, ale skończył jak reszta jego poprzedników. Manchester United nie miał litości i po remisie z Leeds (1:1) postanowił zwolnić trenera. Później na jaw wyszło wiele ciekawych informacji, sugerujących, że 40-latek popadł w konflikt z zawodnikami, a także zarządem klubu. W efekcie skończył przygodę na Old Trafford, prowadząc zespół w 63 meczach.

Jego bilans wygląda bardzo słabe, ponieważ zanotował 25 zwycięstw, 15 remisów i 23 porażki. Mimo to zainteresowanie byłym trenerem Sportingu wcale nie jest małe. Z informacji, jakie podał Rudy Galetti, wynika, że gdyby chciał, mógłby znaleźć pracę od zaraz.

Dziennikarz przekazał, że zainteresowanie Amorimem wyraziło kilka klubów z Bliskiego Wschodu, a także z Brazylii. Jego decyzja była jednak stanowcza, ponieważ odrzucił wszystkie możliwe oferty, które dotyczą bieżącego sezonu. Do pracy wróci dopiero latem.

Amorim pobytu w Manchesterze United nie będzie wspominał najlepiej. Można powiedzieć, że nie wyszło mu praktycznie nic jako trenerowi Czerwonych Diabłów. W poprzednim sezonie przegrał nawet finał Ligi Europy z Tottenhamem. W momencie zwolnienia 20-krotni mistrzowie Anglii zajmowali 6. miejsce w Premier League. Przeciwko Burnley poprowadzi ich Darren Fletcher jako tymczasowy trener.