Reprezentacja Polski kobiet na pożegnanie z Euro 2025 zagra z Danią. Obie drużyny nie mają już szans na awans do fazy pucharowej. Tak prezentują się składy na mecz Polska - Dania.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Kinga Szemik

Oficjalne składy na mecz Polska – Dania

Reprezentacja Polski kobiet po raz pierwszy w historii wystąpiła na Mistrzostwach Europy. Turniej w Szwajcarii był okazją do zebrania doświadczenia. Biało-Czerwone trafiły do bardzo trudnej grupy, gdzie ich rywalkami były Niemki oraz Szwedki. W ostatnim meczu na Euro 2025 podopieczne Niny Patalon zmierzą się z reprezentacją Danii. Będzie to nie tylko pożegnanie z rozgrywkami, ale także ostatnia szansa, aby zdobyć pierwsze punkty czy premierową bramkę.

Spotkanie z Danią rozpocznie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 21:00 na stadionie w Lucernie. W wyjściowym składzie reprezentacji Polski zobaczymy nasze najlepsze piłkarki. W bramce tak jak w dwóch poprzednich meczach stanie Kinga Szemik. Z kolei przed nią w obronie zagrają: Sylwia Matysik, Oliwia Woś, Emilia Szymczak i Wiktoria Zienkiewicz. W środku pola operować będą Tanja Pawollek, Adriana Achcińska i Ewelina Kamczyk. Ofensywne trio to Natalia Padilla-Bidas, Ewa Pajor oraz Paulina Tomasiak.

Warto przypomnieć, że Polki rozpoczęły Euro 2025 od porażki z Niemkami (0:2). Z kolei w drugim meczu przegrały ze Szwedkami (0:3). Z kolei Dania na start przegrała ze Szwecją (0:1), a później musiała uznać wyższość reprezentacji Niemiec (1:2).

Oficjalne składy na mecz Polska – Dania:

Polska: Szemik – Matysik, Woś, Szymczak, Zieniewicz – Pawollek, Achcińska, Kamczyk – Padilla-Bidas, Pajor, Tomasiak

Dania: Ostergaard – Faerge, Ballisager, Veje – Thogersen, Hasbo, Kuhl, Holmgaard – Thomsen, Bruun, Harder