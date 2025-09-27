która na gali Złotej Piłki odebrała nagrodę dla najlepszej napastniczki, nie zamierza spoczywać na laurach. Polka

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Pajor z kolejnym trafieniem

Gala Złotej Piłki 2025 okazała się wyjątkowa dla gwiazdy reprezentacji Polski. Ewa Pajor pojawiła się na scenie paryskiego Théâtre du Châtelet – 28-latka odebrała nagrodę Gerda Müllera, a więc wyróżnienie dla najlepszej napastniczki. Zawodniczka Barcelony popisała się kapitalnym dorobkiem bramkowym w sezonie 2024/25.

Spotkaniem następującym po poniedziałkowej gali były derby miasta. Barcelona mierzyła się z Espanoylem w 5. kolejce Liga F. Duma Katalonii przystępowała do tego pojedynku z pozycji lidera – w czterech meczach wywalczyła komplet 12 punktów. Naotmiast rywale mieli w dorobku tylko trzy oczka.

Wynik derbów w 21. minucie otworzyła Alexia Putellas, która skorzystała z podania Caroline Graham Hansen. W 55. minucie Barca podwyższyła prowadzenie. Na listę strzelczyń wpisała się Pajor, której asystowała Putellas. Polka płaskim strzałem pokonała Romanę Salvador.

⚽️ Ewa Pajor quiere volver a ser la máxima goleadora de #LigaFMoeve



👀 No te pierdas ninguno de sus goles en @DAZN_ES #DerbiDeBarcelona pic.twitter.com/bszvdbTa6I — Liga F (@LigaF_oficial) September 27, 2025

Blaugrana wygrała 2:0 i nadal prowadzi w Liga F. Dla Pajor była to piąta bramka w tym sezonie .