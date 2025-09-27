Pajor z kolejnym trafieniem
Gala Złotej Piłki 2025 okazała się wyjątkowa dla gwiazdy reprezentacji Polski. Ewa Pajor pojawiła się na scenie paryskiego Théâtre du Châtelet – 28-latka odebrała nagrodę Gerda Müllera, a więc wyróżnienie dla najlepszej napastniczki. Zawodniczka Barcelony popisała się kapitalnym dorobkiem bramkowym w sezonie 2024/25.
Spotkaniem następującym po poniedziałkowej gali były derby miasta. Barcelona mierzyła się z Espanoylem w 5. kolejce Liga F. Duma Katalonii przystępowała do tego pojedynku z pozycji lidera – w czterech meczach wywalczyła komplet 12 punktów. Naotmiast rywale mieli w dorobku tylko trzy oczka.
Wynik derbów w 21. minucie otworzyła Alexia Putellas, która skorzystała z podania Caroline Graham Hansen. W 55. minucie Barca podwyższyła prowadzenie. Na listę strzelczyń wpisała się Pajor, której asystowała Putellas. Polka płaskim strzałem pokonała Romanę Salvador.
Blaugrana wygrała 2:0 i nadal prowadzi w Liga F. Dla Pajor była to piąta bramka w tym sezonie .