Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (Chelsea FC - FC Barcelona)

Barcelona zastopowana na Stamford Bridge

Chelsea stosunkowo szybko otrzymała szansę na rewanż za porażkę w półfinale poprzedniej edycji Ligi Mistrzów kobiet. Mistrzynie Anglii dwukrotnie przegrały z najlepszą ekipą w Hiszpanii – Barcelona w dwumeczu pokonała ekipę z Londynu aż 8:2. Ewa Pajor w rywalizacji ze stołeczną drużyną zdobyła dwie bramki.

Siedem miesięcy później oba zespoły spotkały się na Stamford Bridge w fazie ligowej. Wynik rywalizacji w Londynie w 16. minucie otworzyła Ellie Carpenter, która skorzystała z podania Agnes Beever-Jones. Osiem minut później Blaugrana doprowadziła do wyrównania. Pajor świetnie zachowała się w zamieszaniu w polu karnym i mocnym strzałem pokonała Livię Peng.

Ewa Pajor capitalises on chaos in the Chelsea box 💥 pic.twitter.com/NX0e95XMGh — ESPN UK (@ESPNUK) November 20, 2025

Po zmianie stron nie padła już ani jedna bramka i mecz zakończył się remisem 1:1. Po czterech spotkaniach Chelsea ma na koncie osiem punktów, natomiast Barcelona może pochwalić się dorobkiem lepszym o dwa oczka. The Blues zajmują szóstą lokatę w tabeli LM, a Blaugrana jest liderem.

Chelsea – Barcelona 1:1 (1:1)

Carpenter 16′ – Pajor 24′