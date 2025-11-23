Barcelona demoluje w lidze. Niesamowity gol i kapitalna seria Pajor [WIDEO]

Barcelona z kolejnym zwycięstwem w Liga F. Podopieczne Pere Romeu nie dały żadnych szans Levante i wygrały 4:0. Ewa Pajor notuje kapitalną serię.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor i Kika Nazareth (Levante - Barcelona)

Barcelona rozbija Levante. Cudowne trafienie Pajor

Siódmy tytuł mistrzowski z rzędu? Ten scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny. Barcelona pewnie zmierza po kolejny tytuł w Liga F. Duma Katalonii w niedzielę mierzyła się z Levante, a więc najgorszą drużyną w stawce. Wyjazdowy mecz w pierwszym składzie rozpoczęła Ewa Pajor.

Reprezentantka Polski już w 14. minucie wpisała się na listę strzelców. I zrobiła to w niezwykle efektowny sposób. Kika Nazareth zagrała w pole karne, napastniczka FCB przyjęła piłkę na klatkę piersiową, a następnie oddała perfekcyjny strzał z powietrza. Anna Alvarez nie miała nic do powiedzenia.

🎯 Ewa Pajor no se cansa 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 de marcar

⚽️ El noveno gol de la polaca 𝐚𝐝𝐞𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 al Barça en el Ciutat



💻 Disfruta del encuentro en @DAZN_ES #LigaFMoeve | #LevanteBarça pic.twitter.com/iVE7UUZoTv — Liga F (@LigaF_oficial) November 23, 2025

Po zmianie stron Barcelona zdobyła jeszcze trzy bramki. W 51. minucie do siatki trafiła Nazareth, w 72. minucie rzut karny wykorzystała Claudia Pina, a w doliczonym czasie gry Alexia Putellas ustaliła wynik uderzeniem z 11. metra

Duma Katalonii wygrała 4:0 i ma pięć punktów przewagi nad Realem Sociedad. Pajor ma już na koncie dziewięć goli. Polka może pochwalić się serię trzech meczów z rzędu z przynajmniej jednym trafieniem.

Levante – Barcelona 0:4 (0:1)

Pajor 14′, Nazareth 51′. Pina 72′, Putellas 90+8′