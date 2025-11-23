Barcelona demoluje w lidze. Niesamowity gol i kapitalna seria Pajor [WIDEO]

Barcelona rozbija Levante. Cudowne trafienie Pajor
Siódmy tytuł mistrzowski z rzędu? Ten scenariusz wydaje się wysoce prawdopodobny. Barcelona pewnie zmierza po kolejny tytuł w Liga F. Duma Katalonii w niedzielę mierzyła się z Levante, a więc najgorszą drużyną w stawce. Wyjazdowy mecz w pierwszym składzie rozpoczęła Ewa Pajor.
Reprezentantka Polski już w 14. minucie wpisała się na listę strzelców. I zrobiła to w niezwykle efektowny sposób. Kika Nazareth zagrała w pole karne, napastniczka FCB przyjęła piłkę na klatkę piersiową, a następnie oddała perfekcyjny strzał z powietrza. Anna Alvarez nie miała nic do powiedzenia.
Po zmianie stron Barcelona zdobyła jeszcze trzy bramki. W 51. minucie do siatki trafiła Nazareth, w 72. minucie rzut karny wykorzystała Claudia Pina, a w doliczonym czasie gry Alexia Putellas ustaliła wynik uderzeniem z 11. metra
Duma Katalonii wygrała 4:0 i ma pięć punktów przewagi nad Realem Sociedad. Pajor ma już na koncie dziewięć goli. Polka może pochwalić się serię trzech meczów z rzędu z przynajmniej jednym trafieniem.
Levante – Barcelona 0:4 (0:1)
Pajor 14′, Nazareth 51′. Pina 72′, Putellas 90+8′