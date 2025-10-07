Barcelona demoluje na otwarcie LM. Wielki występ Pajor z gigantem [WIDEO]

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor (FC Barcelona - RCD Espanyol)

Barcelona rozbiła Bayern. Pajor świetna w LM

W kobiecej Lidze Mistrzów, podobnie jak to ma się w przypadku męskiej odmiany, Liga Mistrzów także składa się z fazy ligowej i fazy play-off. W rozgrywkach bierze udział 18 ekip. Niestety Polska nie może pochwalić się obecnością swojej drużyny – GKS w decydującej rundzie kwalifikacji przegrał z Twente. Pozostało nam emocjonować się spotkaniami zespołów, w których występują Biało-Czerwone. Jednym z nich jest Barcelona.

Duma Katalonii rozpoczęła zmagania od domowego starcia z Bayernem Monachium. Już 4. minucie Alexia Putellas technicznym uderzeniem otworzyła wynik meczu. Osiem minut później na listę strzelców wpisała się Ewa Pajor. Irene Paredes oddała strzał głową, a piłka odbiła się od poprzeczki – Polka przytomnie zareagowała i „nożycami” dobiła próbę 34-latki.

Ewa Pajor lleva el gol en la sangre ⭐️ pic.twitter.com/UYWITTlSKS — Lluís Bou Morera (@lluis7bou) October 7, 2025

Barcelona zeszła na przerwę z prowadzeniem 4:1. Gole dla gospodyń strzelały jeszcze Esmee Brugts i Salma Palluelo, a trafienie kontaktowe dla przyjezdnych zanotowała Klara Buhl.

Po zmianie stron Duma Katalonii wcale nie zwolniła tempa. W 56. minucie Pajor mogła cieszyć się z dubletu. 28-latka otrzymała podanie od Alexii Putellas, minęła Stine Ballisager i strzałem między nogami Eny Mahmutović umieściła piłkę w bramce. W 88. minucie Claudia Pina podwyższyła prowadzenie do pięciu bramek, a w doliczonym czasie gry ustaliła rezultat meczu na 7:1.

Pajor opuściła boisko w 73. minucie. W jej miejsce pojawiła się Kika Nazareth. Trzy minuty później w szeregach Bayernu na murawie zameldowała się Natalia Padilla-Bidas, druga z reprezentantek Polski. 22-latka zastąpiła Leę Schuler.

Barcelona – Bayern Monachium 7:1 (4:1)

Putellas 4′, Pajor 12′, 56′, Brugts 27′, Paralluelo 45+1′, Pina 88′, 90+2′ – Buhl 32′