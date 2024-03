fot. Imago / Jakub Piasecki / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Adrian Przyborek to jeden z zawodników postrzeganych za duży talent

Pogoń Szczecin poinformowała o przedłużeniu kontraktu z zawodnikiem

Piłkarz związał swoją przyszłość z Portowcami do 2027 roku

Adrian Przyborek na dłużej w Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin słynie z dobrej pracy z młodzieżą w swojej akademii. Jednym z wychowanków Portowców jest Adrian Przyborek, z którym wiązane są duże nadzieje. Klub ze Szczecina poinformował o przedłużeniu umowy z zawodnikiem.

Adrian Przyborek to zawodnik urodzony w Koszalinie. Z kolei latem 2022 roku piłkarz trafił do Pogoni Szczecin. Najpierw do zespołu młodzieżowego, następnie grał w drugim zespole. Tymczasem w styczniu minionego roku trafił do pierwszej drużyny.

We wtorek 19 marca 2024 roku biuro prasowe Portowców przekazało, że młody zawodnik parafował nowy kontrakt z klubem. “Adrian Przyborek podpisał nową umowę z Pogonią Szczecin. Kontrakt wiąże 17-letniego pomocnika z naszym klubem do końca czerwca 2027 roku.” – brzmi oficjalna informacja przekazana przez klub z PKO Ekstraklasy.

Kilka słów na temat piłkarza wyraził jeden z przedstawicieli Granatowo-bordowych. – Pomimo bardzo młodego wieku, Adrian zdołał już rozegrać kilkanaście meczów na poziomie PKO Ekstraklasy, a także zadebiutować w europejskich pucharach. To piłkarz z bardzo dużym potencjałem. Jeżeli będzie kontynuował ciężką pracę, to jesteśmy przekonani, że w przyszłości jego gra da kibicom Dumy Pomorza wiele radości – dyrektor pionu sportowego Pogoni Szczecin – Dariusz Adamczuk

Przyborek w tej kampanii wystąpił w 13 spotkaniach. Zaliczył w nich dwie asysty.

