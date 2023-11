Reprezentacja Argentyny pokonała Brazylię w meczu eliminacji do mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 roku. Z urazem rywalizację zakończył Lionel Messi. Zawodnik wypowiedział kilka słów na ten temat w rozmowie z ESPN.

fot. Imago / Carlos Santtos Na zdjęciu: Lionel Messi (z prawej)

Reprezentacja Argentyny w nocy z 21 na 22 listopada czasu polskiego mierzyła się z Brazylią

Urazu w prestiżowym spotkaniu doznał Lionel Messi

Piłkarz Interu Miami będzie miał czas na dojście do pełnej sprawności, bo aktualnie jest przerwa w MLS

Messi opowiedział o kontuzji z meczu z Brazylią

Reprezentacja Argentyny skromnie pokonała Brazylię (1:0) w spotkaniu, które odbyło się w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Jedynego gola strzelił Nicolas Otamendi. 78 minut na boisku spędził Lionel Messi, który skończył zawody z urazem.

– Poczułem dyskomfort w mięśniu przywodziciela. To był mój ostatni mecz w tym roku, więc mam czas na regenerację, aby rozpocząć rok 2024 bez kłopotów zdrowotnych – mówił piłkarz cytowany przez ESPN.

Spotkanie mistrzów świata z Canarinhos odbyło się z pół godzinnym opóźnienie. Wpływ na taki obrót wydarzeń miały bójki na stadionie, co zmusiło policję do interwencji. Początkowo interweniowali argentyńscy zawodnicy. Ostatecznie jednak Messi wyprowadził drużynę z boiska do pomieszczenia pod trybunami.

Po sześciu spotkaniach reprezentacja Argentyny zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 15 punktami. Brazylia z siedmioma oczkami jest na szóstej pozycji.