Zieliński wypada ze zgrupowania. Kto zasłużył na plus, a kto na minus u Probierza? [RAPORT KADROWICZÓW]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Powołania już w czwartek. Na kogo postawi Probierz?

Reprezentacja Polski za tydzień rozpocznie zgrupowanie w Warszawie. Dokładnie 17 marca nasi kadrowicze spotkają się wspólnie po raz pierwszy w 2025 roku. „Biało-Czerwoni” otwierają nowy rozdział, którego zwieńczeniem mają być Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W pierwszej kolejności muszą przebrnąć przez eliminację, które zainaugurują starciem z Litwą na Stadionie Narodowym. Kilka dni później zagramy na wyjeździe z Maltą.

Ostatni weekend przysporzył Michałowi Probierzowi duży ból głowy, ponieważ lista zawodników kontuzjowanych niebezpiecznie zaczęła rosnąć. Do Nicoli Zalewskiego dołączył m.in. Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Na drobne problemy mięśniowe narzekał także Robert Lewandowski. Przypomnijmy, że według ostatnich informacji selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi powołania na marcowe zgrupowanie w czwartek po meczach w Lidze Europy i Lidze Konferencji.

Zobacz wideo: Sen o Krzysztofie Piątku – jak to było?

Jak co tydzień przyglądaliśmy się naszym piłkarzom, jak radzili sobie podczas spotkań ligowych oraz w europejskich pucharach. Po czyjej stronie możemy zapisać plus, a kto zasłużył na minus? Zapraszam na cotygodniowy raport kadrowiczów.

Ile punktów reprezentacja Polski zdobędzie w marcowych meczach? 6

4

3

2

1

0 6

4

3

2

1

0 0 Votes

Drągowski powstrzymał Fiorentinę, Skorupski i Bułka bez czystego konta

Łukasz Skorupski w weekend wraz z Bologną odniósł cenne zwycięstwo w Weronie w starciu z Hellasem. Reprezentant Polski co prawda nie zachował czystego konta, lecz został oceniony przyzwoicie. Tak naprawdę zbyt wiele pracy nie miał, ale włoska prasa wyróżniła go za interwencję przy strzale Sarra. “Nie musiał robić zbyt wiele, ale gdy został zmuszony do interwencji przy strzale Sarra, zrobił to w sposób zbawienny, ratując zespół przed golem na (0:1)” – ocenił Skorupskiego na 6 portal Tuttomercatoweb.com.

Mniej szczęścia w weekend miał Marcin Bułka, ponieważ obrona Nicei posypała się w ostatnich minutach meczu z Lyonem (0:2). “Polak nie miał zbyt wiele pracy, ale wykonał ją bardzo dobrze. Aż do momentu otwarcia wyniku przez Lyon, gdzie nie miał wiele do powiedzenia przy straconym golu. W przeciwieństwie do drugiej bramki, gdy był zbyt wychylony – pisze portal Nicematin.com.

Największe powody do zadowolenia w ubiegłym tygodniu miał Bartłomiej Drągowski. Bramkarz Panathinaikosu przyczynił się do czwartkowego triumfu “Koniczynek” z Fiorentiną w Lidze Konferencji. Dobry występ zaliczył także w lidze z Atromitosem, lecz jego zespół tylko zremisował (1:1).

„Były bramkarz Violi wykazał się czujnością i reakcją w kluczowych momentach meczu. Jego doświadczenie z Serie A przejawia się w pojedynkach z Keanem, w których pewnie neutralizował strzały włoskiego napastnika. Bez winy za stracone dwie bramki, odegrał decydującą rolę przy strzale Mandragory do pustej bramki. W drugiej połowie gwarantował bezpieczeństwo defensywie poprzez punktualne wyjścia i zarządzanie czasem, które spowalnia tempo meczu” – ocenił Polaka portal TMW po meczu w Lidze Konferencji.

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut z Hellasem Werona

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut z Olympique Lyon

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z Fiorentiną i 90 minut z Atromitosem

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut ze Stalą Mielec

Puchacz obniżył loty w Plymouth, Bednarek z drobną kontuzją

Spotkania z Liverpoolem nie będzie dobrze wspominać Jan Bednarek. Nasz stoper opuścił plac gry w 18. minucie po groźnym zderzeniu głową z Ryanem Manningiem. Reprezentant Polski na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ivan Jurić zdradził, że absencja obrońcy potrwa tylko kilka dni. Jego udział w zgrupowaniu nie jest zagrożony.

Słabszą formę w Anglii prezentuje ostatnio Tymoteusz Puchacz. W sobotę Plymouth po raz trzeci z rzędu poniósł porażkę, a wejście Polaka po przerwie nie przyniosło drużynie korzyści. “Podobnie jak Maksym Talovierov i Nikola Katić, obietnice jego wcześniejszych występów dla “Pilgrims” po dołączeniu na wypożyczenie w styczniu nie spełniły oczekiwań, jakie miał Miron Muslic. Był zmiennikiem Nathanaela Ogbety w przerwie, ale miał trudności w obronie” – ocenia Tymoteusza Puchacza serwis Plymouth Herald.

Pełne dziewięćdziesiąt minut na murawie spędził Sebastian Walukiewicz, a jego Torino zremisowało z Parmą (2:2). Obrońca reprezentacji Polski zagrał przyzwoite zawody, a portal Calciomercato.com ocenił obrońcę na 6 w skali 1-10. “Podejmował ryzyko na prawej stronie i dobrze kontrolował fazę ofensywną Parmy. Niezbyt zaangażowany jako boczny obrońca. Miał wiele pracy pod koniec meczu, aby powstrzymać Pellegrino” – pisze włoska prasa.

Na boisku pojawili się również Bartosz Bereszyński i Kamil Piątkowski. Środkowy obrońca wraz z Kasimpasą poniósł porażkę, lecz znowu pokazał się z bardzo dobrej strony, notując aż 6 udanych interwencji, dwa odbiory i jeden przechwyt. Z kolei prawy obrońca Sampdorii przebywał zbyt krótko na murawie, aby wpłynąć na losy meczu.

Jan Bednarek (Southampton) – 18 minut i kontuzja z Liverpoolem

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – 22 minuty w meczu z Palermo

Michał Gurgul (Lech Poznań) – cały mecz ze Stalą Mielec na ławce rezerwowych

Jakub Kiwior (Arsenal) – cały mecz z Man United na ławce rezerwowych

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – 90 minut z Bodrumsporem

Tymoteusz Puchacz (Plymouth) – 45 minut z Sheffield Wednesday

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 90 minut z Parmą

Zieliński kontuzjowany, Kamiński i Bogusz z plusem, Szymański duży minus

Piotr Zieliński w środku tygodnia zagrał z Interem w Lidze Mistrzów. Mecz z Feyenoordem był dla niego słodko-gorzki, ponieważ co prawda zanotował asystę przy golu Martineza, lecz w drugiej połowie zmarnował rzut karny. Włoska prasa oceniła go na 6 w skali 1-10. “Świetne podanie do Lautaro, ale rzut karny, który został obroniony, trochę za słaby. To praktycznie lustrzane odbicie Zielińskiego: wielkie zagrania pełne klasy przeplatane momentami apatii. Szkoda, bo to zawodnik o dużym talencie” – ocenia serwis fcinter1908.it

W tym samym meczu zagrał także Jakub Moder, lecz pomocnik Feyenoordu nie wyróżnił się niczym szczególnym. Oddał celny strzał, dobrze zagrywał długie piłki i zanotował 43 na 50 celny podań. Na minus trzeba jednak wyróżnić aż 12 strat. “Postawiony na nogi w ostatniej chwili, aby dodać trochę pomysłów do formacji osłabionej licznymi absencjami, jest ostatnim, który odpuszcza” – pisze o Jakubie Moderze portal Tuttomercatoweb.com.

Niestety w przypadku Zielińskiego nie ma mowy o udziale w zgrupowanie reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik w weekend doznał poważnej kontuzji w trakcie meczu z Monzą. Bez kontaktu z przeciwnikiem upadł na murawę, łapiąc się za łydkę.

Na duży minus wyróżnił się Sebastian Szymański. Jego Fenerbahce przegrało z Rangers (1:3), a Polak został zmieniony chwilę po wznowieniu drugiej połowy. “Błędy duetu pomocników Amrabat-Szymanski okazały się kosztowne. Polak sprokurował pierwszą bramkę, tracą piłkę po nieudanym dryblingu” – zauważa turecki portal Nefes.

Plusik należy wpisać obok Jakuba Kamińskiego. Polak po raz pierwszy od dawna wszedł na boisko w Bundeslidze i zaprezentował się naprawdę dobrze. Chwilę po wejściu z ławki wywalczył rzut karny, którego na gola zamienił Mohamed Amoura.

Po ostatnim meczu w mediach ponownie głośno było o Mateuszu Boguszu. Nasz rodak zachwyca w Meksyku, a w starciu z Monterrey popisał się między innymi założeniem siatki Sergio Ramosowi. Ponadto ofensywny pomocnik po raz kolejny zaliczył asystę.

Był piękny gol, to teraz naprawdę fajna asysta Bogusza w Meksyku. pic.twitter.com/i83z66xP7x — Przemek Langier (@plangier) March 9, 2025

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 54 minuty z Glasgow Rangers

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 90 minut, asysta i zmarnowany rzut karny z Feyenoordem oraz 3 minuty i kontuzja z Monzą

Kacper Urbański (Monza) – cały mecz z Interem na ławce rezerwowych

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 89 minut i asysta z Monterrey

Antoni Kozubal (Lech Poznań) – 90 minut ze Stalą Mielec

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) – jego drużyna gra w poniedziałek z Motorem Lublin

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – 85 minut i asysta z San Diego

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – kontuzjowany poza kadrą Interu

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – 90 minut z Alanyasporem

Kacper Kozłowski (Gaziantep) – jego drużyna gra w poniedziałek z Besiktasem

Taras Romanczuk (Jagiellonia) – 61 minut z Widzewem Łódź

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 27 minut i wywalczony rzut karny z St. Pauli

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 90 minut z NYRB

Jakub Moder (Feyenoord) – 90 minut z Interem Mediolan

Świderski z bramką w Lidze Konferencji, reszta napastników zawiodła

Tylko jeden mecz w ubiegłym tygodniu rozegrał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski uzbierał 78 minut w Lidze Mistrzów, lecz nie wpłynął na wynik spotkania. 36-latek miał 28 kontaktów z piłką i tylko jeden strzał na bramkę rywala. Ponadto przez większość czasu grał z dala od pola karnego. “Niewiele możemy wyróżnić z występu Polaka. Miał bardzo dobrą okazję, którą obronił Trubin. Poza tym raczej mało się działo. Odłączony od gry, mało w niej uczestniczył” – pisał o grze Roberta Lewandowskiego dziennik Sport.

Bohaterem tygodnia wśród napastników z pewnością był Karol Świderski. Polak przed tygodniem odblokował się w lidze, a teraz trafił do siatki również w Lidze Konferencji. Trzeba przyznać, że gol napastnika był wyjątkowej urody i przyczynił się do niespodziewanego zwycięstwa nad teoretycznie silniejszym rywalem.

„Były piłkarz Werony otworzył wynik spotkania pięknym strzałem, który trafił w górny róg bramki. Jego umiejętność łączenia gry i tworzenia przestrzeni dla kolegów z drużyny jest kluczowa dla ofensywnej gry zespołu. W drugiej połowie był bliski podwojenia dorobku bramkowego, gdy jego strzał głową minął bramkę tuż obok słupka, Potwierdził, że stanowi zagrożenie w polu karnym przeciwnika” – napisał o występie Świderskiego portal Tuttomercatoweb.com

Po raz drugi z rzędu weekend bez gola zakończył Adam Buksa i Krzysztof Piątek. Obaj nasi napastnicy zatracili skuteczność w polu karnym, którą jeszcze przed kilkoma tygodniami emanowali. Buksa co prawda spędził na boisku nieco mniej niż pół godziny, ale był aktywny pod bramką rywala, oddając aż trzy strzały. Niestety jeden z nich trafił w słupek, drugi był niecelny, a trzeci zablokowany. Swoje szanse miał również Piątek w Turcji, lecz także brakowało skutecznego wykończenia.