Yamal wywołał burzę! Koledzy chcą interwencji wobec gwiazdy Barcelony

Lamine Yamal wywołał sporą burzę w reprezentacji Hiszpanie. Kilku kadrowiczów ma dość tego, co dzieje się wokół gwiazdora Barcelony i poprosiło o interwencję Luisa de la Fuente, o czym donosi serwis "El Nacional".

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpanie proszą o interwencję zanim konflikt z Yamalem się zaostrzy

Lamine Yamal to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych piłkarzy obecnie w Europie, a być może także na świecie. Skrzydłowy FC Barcelony imponuje umiejętnościami, grą oraz liczbami, jakie osiąga w zespole Hansiego Flicka, a to wszystko w wieku raptem 18 lat. Wiadomo jednak, że ostatnie tygodnie to bardzo trudny czas dla Hiszpana.

Przede wszystkim chodzi o uraz, który stał się punktem zapalnym przy okazji przyjazdu na reprezentację Hiszpanii. Yamal bowiem przeszedł zabieg, który uniemożliwia grę przez najbliższe dni, ale problem w tym, że jak twierdzi federacja, Barcelona nie poinformowała ich o tym. Poza tym także spora ekspozycja medialna oraz dość kontrowersyjne wypowiedzi wpływają na jego odbiór, ale także na to, co dzieje się w szatni.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, kilku czołowych piłkarzy reprezentacji Hiszpanii ma już dość zachowania Lamine Yamala. Chodzi m.in. o jego zachowania w szatni oraz to, jak spisuje się na boisku. Jednym z zarzutów jest chociażby fakt słabego zaangażowania w grę obronną zespołu. Z tego też powodu grupa kilku piłkarzy poprosiła Luisa de la Fuente o interwencję, niż spór się zaogni.

Lamine Yamal w tym sezonie rozegrał do tej pory 11 spotkań i zdobył w nich sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia skrzydłowego Barcelony na 200 milionów euro.

