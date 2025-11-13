Urban wybrał bramkarza. Media: on ma zagrać z Holandią!

Reprezentacja Polski w meczu z Holandią zagra bez kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Jan Urban zdecydował, że zastąpi go Kamil Grabara - twierdzi "Przegląd Sportowy Onet".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Grabara czy Drągowski? Urban podjął decyzję

Reprezentacja Polski w piątek rozegra hitowy mecz z Holandią. Pierwsza rywalizacja tych ekip w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zakończyła się sensacyjnym remisem 1-1, a teraz Biało-Czerwoni podejmą rywala na PGE Narodowym w Warszawie.

Tuż przed zgrupowaniem kontuzji nabawił się Łukasz Skorupski, który nie będzie w stanie pomóc drużynie. Dowołany w jego miejsce został Mateusz Kochalski, a Jan Urban miał przed sobą kluczową decyzję dotyczącą jego zastępcy. Otwarcie przyznał, że Skorupski byłby numerem jeden przeciwko Holandii, gdyby tylko nie przydarzył mu się uraz.

Podczas czwartkowej konferencji Urban przekazał, że podjął decyzję w sprawie podstawowego bramkarza na Holandię, ale nie ujawnił szczegółów. Za kulisy wszedł natomiast „Przegląd Sportowy Onet”, a z najnowszych informacji wynika, że przeciwko Oranje szansę otrzyma Kamil Grabara. To on wygrał wewnętrzną rywalizację z Bartłomiejem Drągowskim.

Podczas treningów bramkarz Wolfsburga udowodnił, że znajduje się w wysokiej dyspozycji i jest gotowy, aby sprawdzić się przeciwko klasowemu rywalowi.

Grabara zadebiutował w reprezentacji Polski w 2022 roku, a później długo nie mógł liczyć na powołanie od Michała Probierza. Do kadry przywrócił go Urban, który dał mu grać w październiku przeciwko Nowej Zelandii.