Urban zadowolony, choć nie wszystko mu się podobało. Wyjaśnił, co trzeba poprawić

Reprezentacja Polski ograła na wyjeździe Litwę 2-0 i umocniła się na drugim miejscu w tabeli. Jan Urban był zadowolony po zakończonym meczu. Ocenił go w wywiadzie przed kamerami TVP Sport.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jan Urban

Polska zrobiła swoje. Urban zadowolony

Reprezentacja Polski ograła na wyjeździe Litwę 2-0. Do przerwy prowadziła jednym golem po trafieniu Sebastiana Szymańskiego, który umieścił piłkę w siatce po zagraniu bezpośrednio z rzutu rożnego. Dla Biało-Czerwonych nie był to świetny mecz, ale wydaje się, że mieli kontrolę nad jego przebiegiem. Litwini próbowali zagrozić, natomiast brakowało im jakości.

Gola na 2-0 zdobył Robert Lewandowski, a kluczową rolę ponownie odegrał Szymański, który świetnie mu dośrodkował. Jan Urban przed meczem zastanawiał się nad umieszczeniem Szymańskiego w wyjściowej jedenastce. Alternatywą był Karol Świderski, ale ostatecznie postawił na pomocnika Fenerbahce, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

– To taka drobnostka. Gdyby Świder zaczął od początku, też by zrobił swoją robotę. Był sobą, rzeczywiście rozegrał bardzo dobre spotkanie. Abstrahując od bramki, grał fajną piłkę, był często faulowany, wyróżniająca się postać – ocenił selekcjoner występ Szymańskiego.

Urban przyznał, że zespół zagrał zgodnie z planem i skutecznie zneutralizować mocne strony Litwinów. Oczywiście nie wszystko układało się na boisku idealnie, więc wymienił elementy, które jego zdaniem wymagają poprawy.

– Byliśmy przygotowani na to, że Litwini w trakcie meczu potrafią zmienić ustawienie. Wiedzieliśmy, co nas może czekać. Sprawy taktyczne nie były aż tak ważne, jak mentalne podejście. To było bardzo ważne i wydaje mi się, że drużyna wyszła z tego obronną ręką, traktując zespół gospodarzy z dużym szacunkiem, ale też sporą pewnością siebie.

– W pierwszej połowie dawaliśmy trochę tlenu drużynie gospodarzy. Na własnej połowie graliśmy daleko od nich. W drugiej połowie to poprawiliśmy i nie mieli praktycznie żadnej sytuacji. To jest do poprawy, ale my będziemy z tego czerpać. W dzisiejszym meczu zwycięstwo 2-0 ale wynik mógł i powinien być lepszy. Musimy poprawić skuteczność – wymieniał w rozmowie dla TVP Sport.