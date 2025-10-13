San Marino blisko baraży o awans na Mistrzostwa Świata! Oto warunek

San Marino z szansą na walkę o Mistrzostwa Świata! Baraże o krok
Reprezentacja San Marino to jedna z najsłabszych drużyn narodowych w Europie. Od lat nie są w stanie nawiązać rywalizacji z pozostałymi zespołami, regularnie przegrywając mecze różnicą kilku bramek. W trwających eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 przegrali wszystkie siedem dotychczasowych spotkań. Co więcej, ich bilans bramkowy wynosi 1:32. Jedyną bramkę zdobyli w starciu z Rumunią.
Mimo wszystko San Marino wciąż ma szansę, aby zagrać w barażach o awans na mundial. Wszystko przez furtkę, jaką daje Liga Narodów. W ostatniej edycji zajęli 1. miejsce w swojej grupie w dywizji D, przez co awansowali o poziom wyżej. Oznacza to, że jeśli wszystko ułoży się po ich myśli, to sukces w Lidze Narodów da im przepustkę do marcowych baraży. Przypomnijmy, że prawo gry w barażach otrzyma dwanaście drużyn, które zajmą 2. miejsce w grupie, a także cztery zespoły z najlepszym wynikiem w Lidze Narodów.
Jak podaje TVP Sport, aby San Marino zagrało w barażach, drużyny z czołówki Ligi Narodów muszą awansować na Mistrzostwa Świata bezpośrednio. Na chwilę obecną dodatkowe mecze o bilet na mundial zagrają: Walia, Rumunia, Szwecja i Mołdawia. Wystarczy, aby jedna z tych drużyn zajęła 2. miejsce w grupie, a wtedy San Marino wskoczy do marcowych baraży.
Warto zauważyć, że San Marino w listopadzie zagra bezpośredni mecz z Rumunią. W przypadku zwycięstwa reprezentacji Rumunii mogą zapewnić sobie awans na Mistrzostwa Świata, a San Marino dzięki temu zagra w barażach. Na ten moment Rumuni są na 3. miejscu z dorobkiem 10 punktów. Wyprzedza ich Bośnia i Hercegowina, która ma 13 punktów i lepszy bilans bramek. Te drużyny również spotkają się w listopadzie w bezpośrednim starciu.