San Marino blisko baraży o awans na Mistrzostwa Świata! Oto warunek

San Marino może zagrać w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. Sensacyjny scenariusz jest możliwy, o ile spełnione zostaną poszczególne warunki. Kluczowy będzie mecz z Rumunią.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja San Marino

San Marino z szansą na walkę o Mistrzostwa Świata! Baraże o krok

Reprezentacja San Marino to jedna z najsłabszych drużyn narodowych w Europie. Od lat nie są w stanie nawiązać rywalizacji z pozostałymi zespołami, regularnie przegrywając mecze różnicą kilku bramek. W trwających eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 przegrali wszystkie siedem dotychczasowych spotkań. Co więcej, ich bilans bramkowy wynosi 1:32. Jedyną bramkę zdobyli w starciu z Rumunią.

Mimo wszystko San Marino wciąż ma szansę, aby zagrać w barażach o awans na mundial. Wszystko przez furtkę, jaką daje Liga Narodów. W ostatniej edycji zajęli 1. miejsce w swojej grupie w dywizji D, przez co awansowali o poziom wyżej. Oznacza to, że jeśli wszystko ułoży się po ich myśli, to sukces w Lidze Narodów da im przepustkę do marcowych baraży. Przypomnijmy, że prawo gry w barażach otrzyma dwanaście drużyn, które zajmą 2. miejsce w grupie, a także cztery zespoły z najlepszym wynikiem w Lidze Narodów.

San Marino, które nie zdobyło ani jednego punktu i ma bilans bramkowy -31, jest blisko gry w barażach ❗️



Jaki jest warunek? Drużyny z czołówki Ligi Narodów muszą awansować z eliminacji Mistrzostw Świata bezpośrednio. Na razie w barażach byłyby: Walia, Rumunia, Szwecja i… pic.twitter.com/5Yjxrdqd6P — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 13, 2025

Jak podaje TVP Sport, aby San Marino zagrało w barażach, drużyny z czołówki Ligi Narodów muszą awansować na Mistrzostwa Świata bezpośrednio. Na chwilę obecną dodatkowe mecze o bilet na mundial zagrają: Walia, Rumunia, Szwecja i Mołdawia. Wystarczy, aby jedna z tych drużyn zajęła 2. miejsce w grupie, a wtedy San Marino wskoczy do marcowych baraży.

Warto zauważyć, że San Marino w listopadzie zagra bezpośredni mecz z Rumunią. W przypadku zwycięstwa reprezentacji Rumunii mogą zapewnić sobie awans na Mistrzostwa Świata, a San Marino dzięki temu zagra w barażach. Na ten moment Rumuni są na 3. miejscu z dorobkiem 10 punktów. Wyprzedza ich Bośnia i Hercegowina, która ma 13 punktów i lepszy bilans bramek. Te drużyny również spotkają się w listopadzie w bezpośrednim starciu.