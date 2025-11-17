PZPN dostał wielką karę za zachowanie kibiców! FIFA nie miała litości

PZPN został ukarany karą finansową za zachowanie kibiców podczas meczu Litwa - Polska. Jak poinformował serwis Sport.pl, federacja musi zapłacić ponad 180 tysięcy złotych grzywny.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

FIFA ukarała PZPN! Kibice odpalili materiały pirotechniczne

Polski Związek Piłki Nożnej czekają trudne miesiące, jeśli chodzi o zbliżające się informacje z FIFA dot. potencjalnych kar. W październiku stało się jasne, że prędzej czy później federacja zostanie ukarana za odpalenie przez kibiców materiałów pirotechnicznych podczas meczu z Litwą. Z kolei kilka dni temu ponownie, ale tym razem na trybunach Stadionu Narodowego pojawiły się race. Co więcej, zostały one wyrzucone bezpośrednio na murawę, przez co sędzia musiał przerwać mecz z Holandią.

W poniedziałek (17 listopada) serwis Sport.pl podał informacje, że FIFA zdecydowała się ukarać PZPN. Na związek została nałożona kara finansowa w wysokości 39,5 tysiąca franków szwajcarskich, czyli w przeliczeniu ponad 180 tysięcy złotych.

Wspomniana kara jest efektem wydarzeń z meczu z Litwą w Kownie. Źródło zaznacza, że wcześniej PZPN został również ukarany karą tysiąca franków szwajcarskich, czyli ok. 4,5 tysiąca złotych za podobne zdarzenie, ale w spotkaniu z Finlandią na Stadionie Śląskim.

Mając na uwadze fakt, że niebawem FIFA przyjrzy się sprawie ze spotkania Polska – Holandia, następna kara może być jeszcze wyższa. Komisja Dyscyplinarna FIFA nie podjęła jeszcze decyzji o ew. grzywnie, ale z pewnością potraktuje ją surowo, biorąc pod uwagę, że jest to kolejne tego typu przewinienie ze strony polskich kibiców. Niewykluczone, że mogą podjąć decyzję o zamknięciu części stadionu. Za podobne wydarzenia Rumunia została ukarana zamknięciem 15% pojemności trybun.