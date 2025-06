Probierz w ogniu krytyki. Dziennikarze domagają się zwolnienia

Polska przegrała we wtorek z Finlandią (1:2). Michał Probierz zakomunikował, że nie zamierza podawać się do dymisji. Dziennikarze są przekonani, że selekcjoner powinien zostać zwolniony.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Dziennikarze bezlitośni, domagają się dymisji Probierza

Michał Probierz znalazł się pod ostrzałem mediów. Jego posada selekcjonera reprezentacji Polski wisi na włosku. Oliwy do ognia dolała porażka z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Część dziennikarzy po wtorkowym spotkaniu była rozgoryczona aktualną sytuacją. W pomeczowych programach bądź we wpisach w mediach społecznościowych zaczęli się domagać dymisji 52-latka.

– Moim zdaniem to był ostatni mecz Probierza. Nie ma szans, żeby uratować tego gościa, który niszczy polską piłkę reprezentacyjną. Tego gościa nie ma prawa być w kadrze. Trzeba wziąć kogoś, kto nie jest kumplem prezesa. To jest nieakceptowalne – powiedział Artur Wichniarek w TVP Sport.

– Zmarnowane 2 lata pod selekcjonerem Probierzem. Po prostu niewłaściwy człowiek na tym stanowisku – napisał Marcin Borzęcki.

Czy Michał Probierz powinien podać się do dymisji? TAK

NIE TAK 100%

NIE 0% 21+ Votes

– Cały cyrk, który zgotował Michał Probierz – reprezentacja wrzucona do szamba, poniżony Lewandowski, a zadowolony z siebie selekcjoner, tylko po to, żeby ugotować to, co dziś widzieliśmy – produkt piłko podobny. Oczekuję, że Michał Probierz honorowo poda się do dymisji. To nie jest człowiek, który powinien dalej prowadzić reprezentację Polski – mówił Tomasz Włodarczyk w studio pomeczowym serwisu Meczyki.pl

– Dla słynnego w ostatnich dniach DOBRA POLSKIEJ PIŁKI Czarek Kulesza z ekipą powinien podać się do dymisji. Przestańcie męczyć siebie i innych. Każdy w życiu coś zepsuł. Ale już wystarczy. Dajcie spróbować innym – napisał Łukasz Wiśniowski.

Następny mecz Polska zagra dopiero we wrześniu. Rywalami „Biało-Czerwonych” będzie Finlandia oraz Holandia. Aktualnie podopieczni Michała Probierza zajmują 3. miejsce w grupie z dorobkiem sześciu punktów. Do końca eliminacji pozostało pieć meczów.