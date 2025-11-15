Polska – Malta: Pajac sędzią meczu. Wcześniej prowadził mecz Rakowa

Reprezentacja Polski w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Będzie to ostatnie spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 2026. UEFA postanowiła, że sędzią meczu będzie Igor Pajac z Chorwacji.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Kędziora, Robert Lewandowski i Adam Buksa

Igor Pajac sędzią meczu Polska – Malta

Reprezentacja Polski po remisie z Holandią (1:1), a także porażce Finlandii z Maltą (0:1) jest pewna udziału w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Co prawda Biało-Czerwoni wciąż mają szanse na bezpośredni awans, ale jest to rozpatrywane w kontekście cudu.

W poniedziałek (17 listopada) podopieczni Jana Urbana zmierzą się na wyjeździe z Maltą. UEFA ogłosiła obsadę sędziowską na to spotkanie. Nad przebiegiem zawodów czuwać będzie Igor Pajac z Chorwacji, dla którego będzie to pierwsze starcie rangi eliminacji Mistrzostw Świata. Na liniach pomagać mu będą Bojan Zobenica i Ivan Mihalj. Czwartym arbitrem będzie Dario Bel, a za VAR odpowiedzialni będą Ivan Bebek i Fran Jović.

Igor Pajac to 40-letni sędzia, który w tym sezonie prowadził jedno spotkanie w Lidze Mistrzów. Do tego ma na swoim koncie mecz w eliminacjach oraz fazie ligowej Ligi Europy. Polscy kibice mogą go kojarzyć ze spotkania z udziałem Rakowa Częstochowa. Pod koniec sierpnia prowadził wyjazdowe starcie Medalików z Ardą Krydżali w eliminacjach Ligi Konferencji.

W trwających rozgrywkach uzbierał 8 spotkań, w których pokazał aż 36 żółtych kartek i jedną czerwoną. Dwukrotnie wskazywał na jedenasty metr, dyktując rzut karny. Początek meczu Malta – Polska w poniedziałek o godzinie 20:45.