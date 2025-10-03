Piłka na MŚ 2026 zaprezentowana. Znamy jej nazwę

12:08, 3. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór

MŚ 2026 rozpoczną się za osiem miesięcy. Właśnie zaprezentowano oficjalną piłkę na przyszłoroczny mundial. Będzie ona nosiła nazwę "Trionda".

MŚ 2026 - oficjalna piłka
Eyepix Group/ Alamy, Adidas Football Na zdjęciu: MŚ 2026 - oficjalna piłka

MŚ 2026: nowa piłka reprezentuje trzy kraje

„Już” 11 czerwca 2026 roku rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata. Mecz otwarcia zaplanowano w Meksyku – areną pojedynku, w którym wystąpi jeden z trzech gospodarzy, będzie Estadio Azteca. Turniej odbędzie się w trzech krajach, także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Natomiast finał zostanie rozegrany w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford. Wczoraj poznaliśmy ceny biletów, natomiast dzień później zaprezentowano oficjalną piłkę MŚ 2026.

Za produkcję futbolówek odpowiada Adidas, który jest jedynym dostawcą w całej historii czempionatu. Nowa piłka nosi nazwę TRIONDA.

– Nazwa TRIONDA może być przetłumaczona z języka hiszpańskiego jako „trzy fale” i, obok innych unikalnych i innowacyjnych cech konstrukcyjnych, podkreśla fakt, że po raz pierwszy trzy kraje gospodarze – Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone – łączą siły, aby zorganizować Mistrzostwa Świata FIFA – czytamy na oficjalnej stronie MŚ.

Piłka oczywiście została wyposażona w najnowsze technologie. Ma to ułatwić pracę arbitrów i zbieranie danych. – Technologia Connected Ball ponownie znalazła zastosowanie w oficjalnej piłce meczowej Mistrzostw Świata FIFA, dzięki najnowocześniejszemu chipowi czujnika ruchu 500 Hz, który dostarcza informacji o każdym elemencie ruchu piłki. Technologia ta wysyła precyzyjne dane do systemu wideoweryfikacji w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji przez sędziów, w tym w odniesieniu do sytuacji spalonej.

Pełna lista oficjalnych piłek MŚ:

  • 1930 (Urugwaj) – T-model
  • 1934 (Włochy) – Federale 102
  • 1938 (Francja) – Allen
  • 1950 (Brazylia) – Superball Duplo T
  • 1954 (Szwajcaria) – Swiss World Champion
  • 1958 (Szwecja) – Top Star
  • 1962 (Chile) – Mr Crack
  • 1966 (Anglia) – Challenge 4-Star
  • 1970 (Meksyk) – Telstar
  • 1974 (RFN / Niemcy Zachodnie) – Telstar Durlast
  • 1978 (Argentyna) – Tango Durlast
  • 1982 (Hiszpania) – Tango España
  • 1986 (Meksyk) – Azteca
  • 1990 (Włochy) – Etrusco Unico
  • 1994 (USA / Stany Zjednoczone) – Questra
  • 1998 (Francja) – Tricolore
  • 2002 (Korea / Japonia) – Fevernova
  • 2006 (Niemcy) – Teamgeist
  • 2010 (RPA / Republika Południowej Afryki) – Jabulani
  • 2014 (Brazylia) – Brazuca
  • 2018 (Rosja) – Telstar 18
  • 2022 (Katar) – Al Rihla
  • 2026 (USA / Kanada / Meksyk) – Trionda