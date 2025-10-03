Piłka na MŚ 2026 zaprezentowana. Znamy jej nazwę

MŚ 2026 rozpoczną się za osiem miesięcy. Właśnie zaprezentowano oficjalną piłkę na przyszłoroczny mundial. Będzie ona nosiła nazwę "Trionda".

Eyepix Group/ Alamy, Adidas Football Na zdjęciu: MŚ 2026 - oficjalna piłka

MŚ 2026: nowa piłka reprezentuje trzy kraje

„Już” 11 czerwca 2026 roku rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata. Mecz otwarcia zaplanowano w Meksyku – areną pojedynku, w którym wystąpi jeden z trzech gospodarzy, będzie Estadio Azteca. Turniej odbędzie się w trzech krajach, także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Natomiast finał zostanie rozegrany w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford. Wczoraj poznaliśmy ceny biletów, natomiast dzień później zaprezentowano oficjalną piłkę MŚ 2026.

Za produkcję futbolówek odpowiada Adidas, który jest jedynym dostawcą w całej historii czempionatu. Nowa piłka nosi nazwę TRIONDA.

– Nazwa TRIONDA może być przetłumaczona z języka hiszpańskiego jako „trzy fale” i, obok innych unikalnych i innowacyjnych cech konstrukcyjnych, podkreśla fakt, że po raz pierwszy trzy kraje gospodarze – Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone – łączą siły, aby zorganizować Mistrzostwa Świata FIFA – czytamy na oficjalnej stronie MŚ.

Piłka oczywiście została wyposażona w najnowsze technologie. Ma to ułatwić pracę arbitrów i zbieranie danych. – Technologia Connected Ball ponownie znalazła zastosowanie w oficjalnej piłce meczowej Mistrzostw Świata FIFA, dzięki najnowocześniejszemu chipowi czujnika ruchu 500 Hz, który dostarcza informacji o każdym elemencie ruchu piłki. Technologia ta wysyła precyzyjne dane do systemu wideoweryfikacji w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji przez sędziów, w tym w odniesieniu do sytuacji spalonej.

Pełna lista oficjalnych piłek MŚ: