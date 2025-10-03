Piłka na MŚ 2026 zaprezentowana. Znamy jej nazwę

MŚ 2026: nowa piłka reprezentuje trzy kraje
„Już” 11 czerwca 2026 roku rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata. Mecz otwarcia zaplanowano w Meksyku – areną pojedynku, w którym wystąpi jeden z trzech gospodarzy, będzie Estadio Azteca. Turniej odbędzie się w trzech krajach, także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Natomiast finał zostanie rozegrany w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford. Wczoraj poznaliśmy ceny biletów, natomiast dzień później zaprezentowano oficjalną piłkę MŚ 2026.
Za produkcję futbolówek odpowiada Adidas, który jest jedynym dostawcą w całej historii czempionatu. Nowa piłka nosi nazwę TRIONDA.
– Nazwa TRIONDA może być przetłumaczona z języka hiszpańskiego jako „trzy fale” i, obok innych unikalnych i innowacyjnych cech konstrukcyjnych, podkreśla fakt, że po raz pierwszy trzy kraje gospodarze – Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone – łączą siły, aby zorganizować Mistrzostwa Świata FIFA – czytamy na oficjalnej stronie MŚ.
Piłka oczywiście została wyposażona w najnowsze technologie. Ma to ułatwić pracę arbitrów i zbieranie danych. – Technologia Connected Ball ponownie znalazła zastosowanie w oficjalnej piłce meczowej Mistrzostw Świata FIFA, dzięki najnowocześniejszemu chipowi czujnika ruchu 500 Hz, który dostarcza informacji o każdym elemencie ruchu piłki. Technologia ta wysyła precyzyjne dane do systemu wideoweryfikacji w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji przez sędziów, w tym w odniesieniu do sytuacji spalonej.
Pełna lista oficjalnych piłek MŚ:
- 1930 (Urugwaj) – T-model
- 1934 (Włochy) – Federale 102
- 1938 (Francja) – Allen
- 1950 (Brazylia) – Superball Duplo T
- 1954 (Szwajcaria) – Swiss World Champion
- 1958 (Szwecja) – Top Star
- 1962 (Chile) – Mr Crack
- 1966 (Anglia) – Challenge 4-Star
- 1970 (Meksyk) – Telstar
- 1974 (RFN / Niemcy Zachodnie) – Telstar Durlast
- 1978 (Argentyna) – Tango Durlast
- 1982 (Hiszpania) – Tango España
- 1986 (Meksyk) – Azteca
- 1990 (Włochy) – Etrusco Unico
- 1994 (USA / Stany Zjednoczone) – Questra
- 1998 (Francja) – Tricolore
- 2002 (Korea / Japonia) – Fevernova
- 2006 (Niemcy) – Teamgeist
- 2010 (RPA / Republika Południowej Afryki) – Jabulani
- 2014 (Brazylia) – Brazuca
- 2018 (Rosja) – Telstar 18
- 2022 (Katar) – Al Rihla
- 2026 (USA / Kanada / Meksyk) – Trionda