Piątek i Świderski z golem, Bułka z czystym kontem, Bogusz w finale Ligi Mistrzów [RAPORT KADROWICZÓW]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Raport kadrowiczów: Piątek i Świderski świętowali gole, Bułka z czystym kontem

Reprezentacja Polski za ok. miesiąc po raz drugi spotka się na zgrupowaniu w 2025 roku. Tym razem w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się tylko jedno spotkanie. „Biało-Czerwoni” we wtorek (10 czerwca) zmierzą się w Helsinkach z Finlandią. Natomiast kilka dni wcześniej, bowiem w piątek (6 czerwca) podopieczni Michała Probierza zagrają towarzysko z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co tydzień zapraszamy na przegląd występów naszych piłkarzy. Pod uwagę brani są zawodnicy powołani do kadry na ostatnie zgrupowanie.

W pierwszy weekend maja reprezentanci Polski mieli zarówno dobre, jak i gorsze momenty. Na plus na pewno można wyróżnić czyste konto Marcina Bułki oraz awans do Ligi Mistrzów polskiego duetu z Panathinaikosu. Ponadto dobry występ zaliczył Matty Cash, Jakub Moder i Nicola Zalewski. Pierwszy raz od kontuzji w wyjściowym składzie znalazł się Piotr Zieliński. Odnotować trzeba także kolejną bramkę Krzysztofa Piątka.

Występ napastnika byłby jeszcze lepszy, gdyby nie fakt, że zmarnował rzut karny. Jeśli mowa o tym, co się nie udało, to na pewno słabo zaprezentował się Sebastian Szymański i Fenerbahce, które ma już tylko matematyczne szanse na mistrzostwo, Jan Bednarek, którego Southampton znowu przegrał oraz Sebastian Walukiewicz, który został zmieniony w przerwie meczu z Venezią.

Bułka z czystym kontem, Drągowski w Lidze Mistrzów

Marcin Bułka po tym jak miał ręce pełne roboty przed tygodniem z PSG, teraz mógł nieco odetchnąć. Polak rzadko musiał interweniować, a gdy już dochodziło do ataków na jego bramkę, to stawał na wysokości zadania, zachowując czyste konto. „Trzeba było czekać aż do doliczonego czasu pierwszej połowy, żeby zobaczyć pierwszą interwencję Bułki. Pod koniec meczu dobrze interweniował przy strzale Nakamury. Bohater zeszłego tygodnia tym razem nie musiał wspinać się na wyżyny swoich umiejętności” – pisał serwis Nicematin.com, oceniając bramkarza na notę 6 w skali od 1 do 10.

Bardzo dobre zawody rozegrał Bartosz Mrozek. Golkiper Lecha Poznań zanotował aż 8 interwencji, z czego 6 razy zatrzymał strzał z pola karnego. Do tego imponował celnymi zagraniami, posyłając trzy na cztery celne długie piłki. Warto odnotować, że Kolejorz zmiażdżył Puszczę, wygrywając przed własną publicznością aż (8:1). Dziewięćdziesiąt minut rozegrał także Bartłomiej Drągowski, który przyczynił się do zwycięstwa Panathinaikosu, wykonując dwie udane interwencje.

Zadowolony ze swojego występu nie może być Łukasz Skorupski. Bramkarz Bolognii popełnił rażący błąd, przez co rywale zdobyli bramkę. Włoskie media wypomniały mu to w pomeczowych ocenach. „Tym razem zawodzi: jeden z najbardziej niezawodnych zawodników sezonu popełnił poważny błąd przy strzale Thurama, co doprowadziło do wyniu (0:1)” – napisał serwis Calciomercato.

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut z Juventusem

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut i czyste konto z Reims

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z AEK-iem

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut z Puszczą Niepołomice

Kiwior z porażką. Cash walczy o Ligę Mistrzów. Dawidowicz kontuzjowany

Jakub Kiwior po raz kolejny wystąpił od pierwszych minut w barwach Arsenalu. Natomiast mecz z Bournemouth nie poszedł po jego myśli. Tym razem był jednym z najsłabszych piłkarzy The Gunners. „Spisywał się dobrze w ostatnich tygodniach, ale tym razem miał trudności, ponieważ Evanilson regularnie uciekał spod jego krycia” – ocenił serwis Justarsenal.com.

Zdecydowanie lepiej zaprezentował się Matty Cash, który wraz z Aston Villą zbliżył się do miejsc gwarantujących grę w Lidze Mistrzów. „Cash rozegrał siódme z rzędu spotkanie w wyjściowym składzie. Przez godzinę bardzo dobrze bronił przeciwko Iwobiemu, zanim na boisko wszedł Emile Smith Rowe. Prawy obrońca Aston Villi miał również za zadanie ograniczyć wpływ Robinsona. W 75. minucie odważnie zablokował strzał Andersena, ratując drużynę – napisał portal Birmingham Live, dając Polakowi ocenę 8/10.

Ostatniego meczu z Venezią nie będzie dobrze wspominał Sebastian Walukiewicz. Obrońca Torino został zmieniony już po przerwie. „Niezbyt uważny i cały czas miał problemy w starciu z Hapsem. Skrzydłowy Venezii był od niego zdecydowanie szybszy, a drużyna Di Francesco starała się to wykorzystać. Obrońca Torino zszedł z boiska w przerwie” – napisał portal Calciomercato.

Southampton z Janem Bednarkiem w składzie przegrało z Leicester (0:2). Środkowy obrońca rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut, notując cztery interwencje, jeden przechwyt i sto procent celnych podań. Po raz kolejny na ławce rezerwowych mecz spędził Mateusz Wieteska. Z kolei ze względu na kontuzję nie zagrał Paweł Dawidowicz, a Kamil Piątkowski będzie miał okazję do gry dopiero w poniedziałek.

Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut z Leicester

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – 33 minuty z Catanzaro

Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok) – 90 minut z Górnikiem Zabrze

Jakub Kiwior (Arsenal) – 90 minut z Bournemouth

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – jego drużyna gra w poniedziałek z Trabzonsporem

Mateusz Wieteska (PAOK) – cały mecz na ławce rezerwowych z Olympiakosem

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 45 minut z Venezią

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) – kontuzjowany

Matty Cash (Aston Villa) – 90 minut z Fulham

Zalewski i Zieliński w wyjściowej jedenastce Interu, Bogusz w finale Ligi Mistrzów

Po raz pierwszy w historii Interu Mediolan doszło do sytuacji, w której w wyjściowej jedenastce znalazło się dwóch polskich piłkarzy. Od początku w meczu z Hellasem Werona wystąpili Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Obaj zaprezentowali się dobrze, lecz lepsze wrażenie pozostawił po sobie wahadłowy. „Całkiem przyzwoita godzina gry, bez szczególnych momentów, ale też bez błędów, które warto by wspomnieć” – ocenił serwis TMW, przyznając Zielińskiemu notę 6 w skali 1-10. „Błyszczał zarówno z lewej, jak i z prawej strony, będąc jednym z nielicznych, którzy dali coś ciekawego na San Siro dzięki kilku dryblingom. Dawka świeżości w zbyt jednolitej grze” – napisał portal Tuttomercatoweb.com o Zalewskim.

Sebastian Szymański zagrał zaledwie jedną połowę w starciu z Besiktasem. Polak po przerwie został ściągnięty z boiska, a gdy na nim przebywał, wykreował jedno kluczowe podanie i wygrał trzy z pięciu pojedynków o piłkę. Do tego wykonał osiem z jedenastu celnych podań. Niestety jego zespół przegrał (0:1), przez co Fenerbahce niemal straciło szanse na zdobycie mistrzostwa Turcji.

Dobre spotkanie rozegrał Jakub Moder, który, choć tym razem nie zdobył gola ani nie zaliczył asysty, to dołożył cegiełkę do zwycięstwa Feyenoordu z Heracles (4:1). Środkowy pomocnik miał dwa kluczowe podania, 44 kontakty z piłką i 77% celnych podań. Do tego wygrał wszystkie walki o piłkę w powietrzu, a także dodał do tego jedną udaną interwencję w obronie.

Wielki sukces w Cruz Azul odniósł Mateusz Bogusz. Ofensywny pomocnik wraz ze swoim zespołem awansował do finału Ligi Mistrzów CONCACAF. W meksykańskim półfinale jego drużyna okazała się lepsza od Tigres. Polak zagrał 54 minuty, oddając w tym czasie jeden strzał i notując dwa kluczowe podania. Łącznie zaliczył 24 kontakty z piłką i zanotował dziewięć z jedenastu celnych podań.

Jakub Kamiński, Przemysław Frankowski, Dominik Marczuk i Kacper Urbański w ostatni weekend oglądali poczynania swoich kolegów z wysokości ławki rezerwowych. Tylko 35 minut zagrał Jakub Piotrowski, a Bartosz Slisz zebrał 24 minuty w MLS.

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 45 minut z Besiktasem

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 68 minut z Hellasem Werona

Kacper Urbański (Monza) – cały mecz na ławce rezerwowych z Atalantą

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 55 minut z Tigres

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – cały mecz na ławce rezerwowych z Vancouver Whitecaps

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – 84 minuty z Hellasem Werona

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – cały mecz na ławce rezerwowych z Sivassporem

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – cały mecz na ławce rezerwowych z Borussią Dortmund

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 24 minuty z Nashville SC

Jakub Moder (Feyenoord) – 74 minuty z Heracles

Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad) – 35 minut z Levski

Słodko-gorzki występ Piątka, Świderski z ważnym golem dla Panathinaikosu

Krzysztof Piątek po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w meczu ligi tureckiej. Tym razem napastnik reprezentacji Polski zdobył bramkę w starciu z Hataysporem. 29-latek nie mógł być w pełni zadowolony ze swojego występu, ponieważ w doliczonym czasie gry pierwszej połowy zmarnował rzut karny, który bez problemów obronił Visar Bekaj. Piątek oprócz gola zanotował dwa celne strzały, 35 kontaktów z piłką oraz 20 celnych podań. Do tego dodał także dwie wygrane walki w powietrzu i zanotował dziewięć strat.

W weekend nie oglądaliśmy dwóch polskich snajperów. Adam Buksa znalazł się poza kadrą meczową Midtjylland na mecz z Aarhus. Powodem nieobecności napastnika było zawieszenie ze względu na nadmiar żółtych kartek. Z Realem Valladolid nie zagrał Robert Lewandowski. Piłkarz FC Barcelony wciąż nie wrócił do pełni sił po urazie, którego doznał w rywalizacji z Celtą Vigo.

77 minut w meczu z AEK-iem Ateny rozegrał Karol Świderski. Reprezentant Polski w drugiej połowie podszedł do rzutu karnego, zamieniając jedenastkę na gola. Bramka byłego piłkarza m.in. Charlotte okazała się kluczowa dla ostatecznego wyniku, ponieważ Panathinaikos wygrał (2:1), zapewniając sobie grę w kwalifikacjach przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.