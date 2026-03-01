Nagelsmann szczery ws. ter Stegena. „Tragiczna sytuacja”

Julian Nagelsmann nie zamierza nikogo zwodzić. Marc-Andre ter Stegen przed Mistrzostwami Świata 2026 jest w trudnej sytuacji. Selekcjoner reprezentacji Niemiec wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Kickerem.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann i Marc-André ter Stegen

Nagelsmann nie jest w stanie tego ukryć. Ter Stegen ma problem

Wszystko wskazywało na to, że Marc-Andre ter Stegen to niekwestionowany numer jeden między słupkami bramki reprezentacji Niemiec. Jednak kolejne urazy i definitywna utrata miejsca w składzie Barcelony negatywnie wpłynęły na pozycję doświadczonego golkipera. Julian Nagelsmann nie ukrywa, że 33-latek aktualnie nie może liczyć na zbyt wiele.

– To oczywiście niezwykle tragiczna sytuacja dla Marca, że ​​coś tak dramatycznego może wyniknąć z tak prostej akcji, jak zwykłe podanie. Patrząc na jego historię w reprezentacji, teraz nadeszła jego kolej – przyznał selekcjoner Die Mannschaft w rozmowie z Kickerem.

– Ta książka nie jest jeszcze całkowicie zamknięta. Jednak nie ma wątpliwości, że sytuacja będzie bardzo napięta. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko niedawną przerwę, ale także okres przed nią. Nie grał prawie od roku – to bardzo mało – dodał Nagelsmann.

Ter Stegen do końca sezonu przebywa na wypożyczeniu w Gironie. Zmiana klubu miała pomóc mu w powrocie do regularnej gry. Niestety, Niemiec doznał kontuzji mięśniowej i na boisko wróci dopiero w połowie kwietnia.