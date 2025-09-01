Jan Urban przed debiutem w kadrze. Nad tym będzie pracował z zawodnikami

Jan Urban w czwartek zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Na konferencji prasowej zdradził, nad czym będzie pracowała kadra na rozpoczętym w poniedziałek zgrupowaniu.

Na zdjęciu: Jan Urban

Będziemy pracować nad detalami i oczekiwaniami – mówi Jan Urban

Reprezentacja Polski we wrześniu rozegra dwa mecze w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. W czwartek Biało-Czerwoni zmierzą się w Rotterdamie z Holandią. Z kolei w niedzielę nasza drużyna podejmie na Superauto.pl Stadionie Śląskim reprezentację Finlandii.

W poniedziałek (1 września) rozpoczęło się zgrupowanie w Katowicach. Przy okazji odbyła się konferencja prasowa z udziałem Jana Urbana oraz Roberta Lewandowskiego. Tutaj znajdziesz wypowiedzi kapitana reprezentacji Polski. Selekcjoner przede wszystkim był pytany o debiut w nowej roli. 63-latek zdradził, że czuje rosnące emocje, ale również odpowiedzialność, która na nim ciąży.

– O ile miałem przyjemność grać w reprezentacji, o tyle będąc z drugiej strony barykady, faktycznie emocje wzrastają. Czuje się, że zbliża się termin ważnych spotkań. Z jednej strony czujesz ogromną odpowiedzialność, z drugiej zaczynasz wchodzić w to coraz bardziej, szukasz różnych rozwiązań. Podoba mi się to. Natomiast żeby to trwało dłużej, to musi się to wiązać z pozytywnymi wynikami – powiedział Jan Urban o zbliżającym się debiucie.

Nie zabrakło także wątku dotyczącego aspektów, nad którymi pracować będzie reprezentacja podczas kilku następnych treningów. Jan Urban przekonuje, że największa uwaga zostanie poświęcona pracy nad detalami oraz oczekiwaniami.

– Muszę z zawodników, którymi dysponuję, wyciągnąć najwięcej pod względem sportowym. Każdy trener chce wykonać swoją pracę jak najlepiej, nie inaczej jest w moim przypadku. Będziemy pracować nad detalami, oczekiwaniami – zdradził selekcjoner.

Urban ocenił także zbliżający się mecz z Holandią. Według selekcjonera reprezentacji Polski nasi rywale będą wyraźnym faworytem, ale będzie oczekiwał kreowania sytuacji podbramkowych i utrzymywania się przy piłce.

– Nie oszukujmy się – wiemy, kto jest faworytem w czwartkowym spotkaniu. Gramy z naprawdę mocną reprezentacją […] Będziemy szukać pozytywnego wyniku. Zdaję sobie sprawę, że takie drużyny lubią być w posiadaniu piłki, lubią kontrolować spotkanie, ale chciałbym, żebyśmy w wielu fragmentach meczu utrzymywali się przy piłce. Tylko w ten sposób możemy sobie wykreować jakieś dobre sytuacje bramkowe. Tego na pewno będę oczekiwał, tego będziemy próbowali – powiedział o zbliżającym się meczu z Holandią.