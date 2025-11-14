Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Ile awansuje na mundial 2026?

Zmagania grupowe w eliminacjach do MŚ 2026 powoli dobiegają końca. Ile drużyn z polskiej grupy awansuje na mundial i jakie są szanse reprezentacji Polski na udział w turnieju?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamiński, Lewandowski i Szymański

Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Zasady awansu

Z każdej grupy eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 bezpośrednio do turnieju awansuje tylko zwycięzca. Oznacza to, że Polska musiałaby zakończyć rywalizację na pierwszym miejscu, żeby od razu znaleźć się w finałach mundialu. Jednak drużyny z drugiej pozycji nie odpadają od razu, ponieważ mają szansę w barażach, w których walczą o pozostałe miejsca. Dodatkowo kilka miejsc w barażach przyznane jest najlepszym drużynom Ligi Narodów UEFA, które nie awansowały bezpośrednio.

W praktyce oznacza to prosty schemat: wygrywasz grupę i jesteś pewny awansu, zajmujesz drugie miejsce i dalej walczysz w barażach. Każdy punkt w grupie ma więc duże znaczenie dla końcowego rezultatu.

Tabela grupy G (stan na 14.11.2025 20:32)

# Drużyna Bramki Pkt 1 Holandia 22-3 16 2 Polska 10-4 13 3 Finlandia 8-13 10 4 Malta 2-16 3 5 Litwa 6-11 2

Co decyduje o miejscu w grupie el. MŚ 2026?

O kolejności w tabeli decyduje przede wszystkim liczba zdobytych punktów. Gdy drużyny mają tyle samo punktów, kolejno liczy się bilans bramek, liczba strzelonych goli, a potem wyniki bezpośrednich spotkań między zainteresowanymi zespołami. W ostateczności brane są pod uwagę klasyfikacje fair play lub losowanie, choć takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Ile drużyn awansuje na mundial 2026?

W finałach Mistrzostw Świata 2026 wystąpi 48 drużyn, czyli więcej niż w poprzednich edycjach, które obejmowały 32 zespoły.

Ile drużyn z Europy pojedzie na mundial 2026?

Z Europy na mundial pojedzie 16 drużyn. 12 z nich to zwycięzcy grup eliminacyjnych, którzy awansują bezpośrednio, a pozostałe 4 miejsca zostaną wyłonione w barażach. W nich zagrają drużyny z drugich miejsc w grupach oraz najlepsze zespoły Ligi Narodów UEFA, które nie uzyskały automatycznego awansu.