Holandia rywalem Polski. Koeman zabrał głos ws. eliminacji Mistrzostw Świata

Holandia będzie rywalem Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Ronald Koeman cytowany przez portal Soccernews.nl zdradził, że chciał trafić do grupy G w walce o awans na mundial.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koeman zadowolony z dołączenia do grupy G el. Mistrzostw Świata

Reprezentacja Holandii w fazie grupowej Ligi Narodów zajęła 2. miejsce, dzięki czemu awansowała do ćwierćfinału rozgrywek. W walce o wejście do półfinału podopieczni Ronalda Koemana musieli rozegrać dwumecz z mistrzem Europy, czyli reprezentacją Hiszpanii.

W pierwszym spotkaniu na De Kuip padł remis (2:2). Natomiast w rewanżu kibice na Estadio Mestalla oglądali świetne widowisko, gdzie padło aż sześć bramek (3:3). Ostatecznie do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. W serii jedenastek lepsza okazała się La Furia Roja, która wywalczyła prawo gry w półfinale Ligi Narodów. Tym samym Holandia automatycznie została przydzielona do grupy G eliminacji Mistrzostw Świata 2026.

Kadra “Oranje” będzie zatem jednym z rywali reprezentacji Polski w walce o awans na mundial. W grupie G są jeszcze takie zespół jak Finlandia, Litwa i Malta. Ronald Koeman na konferencji prasowej zabrał głos ws. dołączenia do potencjalnie łatwej dla Holendrów grupy.

– Jeśli zapytasz mnie, do której grupy chciałem trafić, to będzie to grupa, w której jesteśmy teraz – zdradził Ronald Koeman, cytowany przez serwis Soccernews.nl.

Na bezpośrednie starcie z Holandią podopieczni Michała Probierza muszą jeszcze poczekać. Pierwsze starcie odbędzie się dopiero 7 września. Z kolei drugi mecz, którego gospodarzem będą “Biało-Czerwoni” zaplanowano na 14 listopada.