Hezze zagra dla reprezentacji Polski?! Jasny komunikat

Santiago Hezze ostatnio ponownie pojawił się w centrum doniesień o możliwej grze dla reprezentacji Polski. Adrian Mierzejewski w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, czy jest na to szansa.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Santiago Hezze

Santiago Hezze nie dla reprezentacji Polski

Jan Urban był ostatnio obecny w Hiszpanii na meczu Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a Olympiakosem. Komentatorzy sugerowali, że powodem wizyty selekcjonera reprezentacji Polski może być ewentualna rozmowa z Santiago Hezze, czyli piłkarzem greckiego klubu. Środkowy pomocnik, choć urodził się w Argentynie, posiada podwójne obywatelstwo. W przeszłości kontaktował się z nim Michał Probierz.

W 2023 roku Hezze odmówił gry w Biało-Czerwonych barwach. Argumentował to faktem, że Argentyńczykowi ciężko jest nie myśleć o grze w drużynie Albicelestes. Dodatkowo reprezentował kraj z Ameryki Południowej na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku.

Na temat potencjalnego powołania dla Hezze wypowiedział się Adrian Mierzejewski w rozmowie z WP SportoweFakty. Dyrektor techniczny naszej reprezentacji podkreślił, że na chwilę obecną nie ma tematu gry 23-latka z orzełkiem na piersi.

– Na dziś nie ma takiego tematu. Wiemy, że Hezze ma podwójne obywatelstwo, ale podczas ostatniego kontaktu z trenerem Michałem Probierzem był na „nie”. Najpierw to Hezze musiałby zmienić zdanie, wyjść z inicjatywą, żebyśmy w ogóle mogli rozpatrywać taki temat – powiedział Adrian Mierzejewski w rozmowie z serwisem WP Sportowe Fakty.

– Trener Jan Urban przebywał w Hiszpanii, bo ma tam dom – wyjaśnia. – Przyjechał obejrzeć dobry mecz, a przy okazji mógł dowiedzieć się, jak czuje się Robert – dodał dyrektor techniczny reprezentacji Polski.