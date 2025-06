PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek oraz Sebastian Szymański

Reprezentacja Polski przegrywa z Finlandią

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór rozgrywała swoje trzecie eliminacyjne spotkanie do mistrzostw świata 2026. Tego dnia Biało-Czerwoni mierzyli się na wyjeździe z Finlandią. Nasza kadra przystępowała do tej rywalizacji po pozaboiskowym zamieszaniu związanym z Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem. Selekcjoner bowiem pozbawił opaski kapitana naszego napastnika, który tym samym zrezygnował z gry w kadrze.

Rywalizacja w Helsinkach dobrze układała się od pierwszych minut dla reprezentacji Polski. Mieliśmy swoje okazje bramkowe, ale to finalnie Finowie schodzili na przerwę na prowadzeniu. W 30. minucie doszło do zamieszania w naszym polu karnym, w którym ostatecznie faulował Łukasz Skorupski. Do jedenastki podszedł Joel Pohjanpalo, który umieścił futbolówkę w bramce. Popularni Suomi tym samym schodzili do szatni w bardzo dobrych nastrojach.

Od początku drugiej odsłony do głosu częściej dochodzili gospodarze. W 64. minucie Finowie podwyższyli prowadzenie za sprawą Benjamina Kallmana. Były już napastnik Cracovii z łatwością strzelił do pustej bramki. Polska bardzo szybko strzeliła kontaktowego gola, który był autorstwa Jakuba Kiwiora.

Tuż po trafieniu obrońcy Arsenalu, gra została przerwana. Jeden z kibiców zasłabł na trybunach i potrzebna była szybka reanimacja. Długo czekaliśmy na oficjalną decyzję odnośnie meczu, ale po kilkunastu minutach dowiedzieliśmy się, że gra będzie kontynuowana. Po wznowieniu gry Polacy zabrali się ostro do roboty, spychając gospodarzy do głębokiej defensywy. Jednak nie przyniosło do rezultatu. Wynik bowiem nie uległ zmianie.

Reprezentacja Polski kolejne eliminacyjne mecze rozegra podczas wrześniowego zgrupowania. Biało-Czerwoni wówczas zmierzą się z Holandią, a także przed własną publicznością z Finlandią.

Finlandia – Polska 2:1

Pohjanpalo (31′), Kallman (64′) – Kiwior (69′)