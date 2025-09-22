Dramat Jakuba Modera. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Jakub Moder zmaga się z poważną kontuzją pleców. Sytuacja reprezentanta Polski jednak się komplikuje i staje się coraz trudniejsza, o czym informuje Mateusz Borek z "Kanału Sportowego".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Bardzo trudna sytuacja Jakuba Modera

Jakub Moder to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych technicznie piłkarzy reprezentacji Polski. Środkowy pomocnik przez lata udowadniał, że jeśli chodzi o grę z piłką przy nodze, rozgrywanie akcji czy kreowanie sytuacji strzeleckich, to ma bardzo duży potencjał. Wielokrotnie przecież chwalony był za to nie tylko podczas gry w kadrze, ale i Brighton oraz już po transferze do Feyenoordu.

Problem jednak w tym, że 26-letni były piłkarz Lecha Poznań ma bardzo duże problemy zdrowotne. W swojej dotychczasowej karierze opuścił już sporą liczbę meczy z właśnie powodów urazów i kontuzji. Od jakiegoś czasu dolega mu kolejny, bardzo trudny problem. Mianowicie zmaga się on z bólem pleców, który jest przewlekły i eliminuje go z gry. De facto nie ma nawet terminu powrotu Modera do treningu i gry, a bardzo złe informacje przekazał Mateusz Borek w programie na „Kanale Sportowym”.

– Wygląda na to, że o Kubie musimy znowu na dłuższy okres zapomnieć. To jest bardzo trudna sytuacja. Piotrek Świerczewski miał taką samą kontuzję. Boli go przy każdym skręcie – powiedział Mateusz Borek na antenie „Kanału Sportowego”.

Moder w tym sezonie nie ma na swoim koncie występów. W sumie dla zespołu z Holandii rozegrał do tej pory 19 spotkań i zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty.

