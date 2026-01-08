De la Fuente zmienił zdanie. Co z powołaniem Garcii do reprezentacji?

20:16, 8. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Cope

Joan Garcia zostanie włączony do składu reprezentacji Hiszpanii przed Mistrzostwami Świata 2026. Jak podaje Cope bramkarz FC Barcelony zajmie miejsce Alexa Remiro. Luis de la Fuente miał zmienić zdanie.

Joan Garcia
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia dostanie powołanie do reprezentacji Hiszpanii

Reprezentacja Hiszpanii bez większych problemów awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. W eliminacjach Luis de la Fuente stawiał na trzech konkretnych bramkarzy i nie był chętny na korekty między słupkami. Trzech wybrańców selekcjonera to: Unai Simon, David Raya i Alex Remiro. Na powołanie nie mógł liczyć będący w świetnej formie Joan Garcia, czyli nowa „jedynka” FC Barcelony.

De la Fuente kilka razy podkreślał, że ma w składzie topowych bramkarzy. Jednocześnie dawał do zrozumienia, że Garcia musi cierpliwie czekać na swoją szansę. Wygląda jednak na to, że selekcjoner ugiął się pod presją kibiców oraz mediów i zmienił zdanie.

Najnowsze doniesienia serwisu Cope sugerują, że Joan Garcia otrzyma powołanie do reprezentacji Hiszpanii. W kadrze ma odgrywać rolę bramkarza numer trzy. Tym samym zajmie miejsce Alexa Remiro, czyli zawodnika Realu Sociedad.

Garcia nie miał okazji, aby zadebiutować w seniorskiej reprezentacji. Natomiast w 2024 roku był członkiem składu olimpijskiej drużyny, która zdobyła złoty medal. Na swoim koncie ma także występy w młodzieżowych zespołach La Furia Roja.

Barcelona sprowadziła Garcię latem ubiegłego roku z Espanyolu za 25 mln euro. Do tej pory w barwach Dumy Katalonii uzbierał 17 spotkań, w których 8 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2031 roku.

