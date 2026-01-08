De la Fuente zmienił zdanie. Co z powołaniem Garcii do reprezentacji?

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia dostanie powołanie do reprezentacji Hiszpanii

Reprezentacja Hiszpanii bez większych problemów awansowała na Mistrzostwa Świata 2026. W eliminacjach Luis de la Fuente stawiał na trzech konkretnych bramkarzy i nie był chętny na korekty między słupkami. Trzech wybrańców selekcjonera to: Unai Simon, David Raya i Alex Remiro. Na powołanie nie mógł liczyć będący w świetnej formie Joan Garcia, czyli nowa „jedynka” FC Barcelony.

De la Fuente kilka razy podkreślał, że ma w składzie topowych bramkarzy. Jednocześnie dawał do zrozumienia, że Garcia musi cierpliwie czekać na swoją szansę. Wygląda jednak na to, że selekcjoner ugiął się pod presją kibiców oraz mediów i zmienił zdanie.

Najnowsze doniesienia serwisu Cope sugerują, że Joan Garcia otrzyma powołanie do reprezentacji Hiszpanii. W kadrze ma odgrywać rolę bramkarza numer trzy. Tym samym zajmie miejsce Alexa Remiro, czyli zawodnika Realu Sociedad.

Garcia nie miał okazji, aby zadebiutować w seniorskiej reprezentacji. Natomiast w 2024 roku był członkiem składu olimpijskiej drużyny, która zdobyła złoty medal. Na swoim koncie ma także występy w młodzieżowych zespołach La Furia Roja.

Barcelona sprowadziła Garcię latem ubiegłego roku z Espanyolu za 25 mln euro. Do tej pory w barwach Dumy Katalonii uzbierał 17 spotkań, w których 8 razy zachował czyste konto. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2031 roku.