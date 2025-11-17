Czy Polska zagra na mundialu 2026?
Na ten moment nie wiadomo, czy Polska zagra na mundialu 2026. Biało-czerwoni nie mają szans na bezpośrednią kwalifikację i muszą rozegrać baraże. To jedyna możliwa ścieżka awansu dla drużyny Jana Urbana. W rezultacie o tym, czy Polska zagra na mistrzostwach świata, dowiemy się w marcu 2026 roku.
Z kim zagra Polska w barażach o MŚ 2026?
Pełną odpowiedź na to pytanie poznamy po rozegraniu wszystkich meczów eliminacyjnych. Polska znajduje się na pograniczu 1. oraz 2. koszyka i musi liczyć na pozytywne wyniki, aby uniknąć teoretycznie najtrudniejszych rywali. Oficjalny podział koszyków będzie znany po wtorkowych (18 listopada) meczach el. MŚ 2026.
Podział na koszyki – stan na 17.11.2025, 8:15:
- 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
- 2: Walia, Szkocja, Słowacja, Czechy
- 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
- 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna
Kiedy losowanie baraży MŚ 2026?
Losowanie baraży MŚ 2026 odbędzie się w czwartek (20 listopada) o godzinie 13:00.
Kiedy baraże MŚ 2026?
Baraże o MŚ zostaną rozegrane w marcu 2026 roku. Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, a finały na 31 marca.