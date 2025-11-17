Reprezentacja Polski zagra z Maltą w ostatnim meczu grupowym eliminacji do MŚ 2026. W związku z tym wielu kibiców zadaje sobie pytanie, czy Polska awansuje na mundial. Scenariusz jest jeden.

Czy Polska zagra na mundialu 2026?

Na ten moment nie wiadomo, czy Polska zagra na mundialu 2026. Biało-czerwoni nie mają szans na bezpośrednią kwalifikację i muszą rozegrać baraże. To jedyna możliwa ścieżka awansu dla drużyny Jana Urbana. W rezultacie o tym, czy Polska zagra na mistrzostwach świata, dowiemy się w marcu 2026 roku.

Z kim zagra Polska w barażach o MŚ 2026?

Pełną odpowiedź na to pytanie poznamy po rozegraniu wszystkich meczów eliminacyjnych. Polska znajduje się na pograniczu 1. oraz 2. koszyka i musi liczyć na pozytywne wyniki, aby uniknąć teoretycznie najtrudniejszych rywali. Oficjalny podział koszyków będzie znany po wtorkowych (18 listopada) meczach el. MŚ 2026.

Podział na koszyki – stan na 17.11.2025, 8:15:

1: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

2: Walia, Szkocja, Słowacja, Czechy

3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Kiedy losowanie baraży MŚ 2026?

Losowanie baraży MŚ 2026 odbędzie się w czwartek (20 listopada) o godzinie 13:00.

Kiedy baraże MŚ 2026?

Baraże o MŚ zostaną rozegrane w marcu 2026 roku. Półfinały baraży zaplanowano na 26 marca, a finały na 31 marca.