Pogoń Szczecin po zwolnieniu Roberta Kolendowicza prowadziła rozmowy z kilkoma trenerami, w tym z Fabio Cannavaro. Ostatecznie Włoch nie znalazł zatrudnienia w Polsce. Nicolo Schira poinformował, że legendarny obrońca obejmie reprezentację, która zagra na Mistrzostwach Świata 2026.

Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Pogoń nie podpisała z nim kontraktu. Otrzyma szansę na MŚ 2026

Fabio Cannavaro dwukrotnie był łączony z pracą w polskim futbolu. Najpierw nazwisko Włocha pojawiło się w kontekście prowadzenia reprezentacji Biało-Czerwonych. Jednak legendarny defensor zdecydował się odrzucić tę propozycję. Trzy i pół roku później kontrakt z 52-latkiem nawiązała Pogoń Szczecin, o czym informował portal goal.pl. Ostatecznie to stanowisko objął Thomas Thomasberg.

Jaka przyszłość czeka Cannavaro? Okazuje się, że jest on o krok od zatrudnienia w reprezentacji, która wystąpi na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Nicolo Schira ujawnił, że włoski szkoleniowiec najprawdopodobniej będzie odpowiedzialny za wyniku Uzbekistanu. Azjatycka kadra już zapewniła sobie awans na MŚ 2026, do których przystąpi jako debiutant.

– Fabio Cannavaro prowadzi zaawansowane rozmowy z federacją piłkarską Uzbekistanu w sprawie objęcia stanowiska nowego trenera reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2026. W jego sztabie znajdą się Ciccio Troise jako asystent i Eugenio Albarella jako trener przygotowania fizycznego. Cannavaro może zadebiutować w meczu z Urugwajem 13 października – pisze Schira.