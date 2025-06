Boniek skomentował dymisję Probierza. Brutalna ocena

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Wiedziałem, że porażka z Finlandią, to będzie grób dla selekcjonera – mówi Boniek

Reprezentacja Polski została bez trenera, ponieważ w czwartek rano Michał Probierz podał się do dymisji. Decyzja 52-letniego szkoleniowca wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Warto dodać, że burza w mediach rozpoczęła się od momentu odebrania opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu. Po tej sytuacji kibice oraz eksperci domagali się zwolnienia selekcjonera.

Po komunikacie, który ukazał się w mediach, głos w sprawie rezygnacji Michała Probierza zabrało wiele ekspertów, a także byłych zawodników lub działaczy. Jednym z nich był Zbigniew Boniek, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z Kanałem Sportowym. Zdaniem byłego prezesa PZPN-u dymisja Michała Probierza nie jest zaskoczeniem.

– Wiedziałem, że to się tak skończy. Nie było innego wyjścia. Jak przekroczy się pewne granice, czy jak tama zacznie pękać, to muszą być jakieś decyzję. Mieliśmy totalny bałagan organizacyjny, informacyjny, sportowy, czyli było wiadomo, że jest to kwestia czasu – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

– Wiedziałem, że porażka z Finlandią, to będzie grób dla selekcjonera. Można powiedzieć, że sam sobie go przygotowywał. Można żałować, ponieważ w momencie kiedy został selekcjonerem, pewnie miał inne spojrzenie, inną wizję. Natomiast krytyka musi być potężna tego, co robił, ponieważ zostawił po sobie totalny bałagan – dodał były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Michał sam przygotował sobie tę sytuację. Było wiadomo, że tylko zwycięstwa mogły pozwolić mu na utrzymanie stanowiska. Natomiast zrobili taki bałagan w drużynie, tak źle zarządzali tą sprawą, że drużyna była na wszystkim skoncentrowana, tylko nie na tym co ma robić. […] Jak to się mówi czasami szkoda ludzi, ale mi nie szkoda, bo Michał sam zgotował sobie taki los – zdradził były reprezentant Polski.

Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski prowadził zespół w 21 meczach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek. Za jego kadencji Biało-Czerwoni awansowali na Euro 2024, gdzie odpadli na etapie fazy grupowej.