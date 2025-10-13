Bednarek wychwala współpracę w defensywie. „Jesteśmy sobie pisani”

Jan Bednarek i Jakub Kiwior grają razem w FC Porto, co jest korzystne dla reprezentacji Polski. Duet stoperów ma za sobą kolejny udany mecz. Bednarek mówi o świetnej współpracy.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jakub Kiwior i Jan Bednarek

Reprezentacja Polski korzysta na transferach FC Porto

Reprezentacja Polski przez ostatnie lata miała problemy z grą defensywną. W ataku nie brakowało jej ciekawych zawodników, ale selekcjonerzy mieli problem z odpowiednim ustawieniem formacji obronnej, tak aby grała ona na odpowiednim poziomie. Ciężko było znaleźć piłkarzy, którzy potrafią ze sobą współpracować. Tego lata z pomocą Biało-Czerwonym przyszło FC Porto, które wykupiło z Premier League dwóch Polaków – Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora.

Obaj tworzą podstawowy duet stoperów w ekipie portugalskiego giganta. Wpływa to korzystnie na reprezentację Polski, która może korzystać z tych samych pomysłów. Bednarek i Kiwior trenują oraz grają ze sobą na co dzień, a w dodatku bardzo się lubią.

Bednarek przyznaje, że reprezentacja Polski może korzystać na tym rozwiązaniu. Z każdym tygodniem coraz lepiej dogadują się z Kiwiorem.

– Zgrywamy się z „Kiwim”, ciężko pracujemy w klubie, mieszkamy blisko siebie, jesteśmy sobie pisani. Cieszę się, bo to jest pierwszy raz tak naprawdę, gdy mam Polaka w drużynie, w dodatku na tej samej pozycji. Razem spędzamy czas, pomagamy sobie, nie tylko na boisku.

– Wydaje mi się, że działa to na korzyść zarówno FC Porto, jak i reprezentacji Polski. Tracimy mało bramek, kiedy jesteśmy razem na boisku. Jest ogromna motywacja. Kiedy jakąkolwiek bramkę stracimy, jest bardzo duża złość. To jest coś nowego i pozytywnego dla nas, że możemy się coraz bardziej wspierać, zgrywać i tę pozytywną energię dawać innym chłopakom z drużyny. Wydaje mi się, że idzie to w dobrą stronę – wytłumaczył Bednarek dla TVP Sport.