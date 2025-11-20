Baraże MŚ 2026: koszyki, zasady i losowanie. W którym koszyku Polska?

Wielkimi krokami zbliża się losowanie baraży MŚ 2026. To dobry moment, aby przypomnieć zasady oraz podział na koszyki. W którym koszyku znalazła się Polska?

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Losowanie baraży MŚ 2026

Losowanie baraży MŚ 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada. Początek ceremonii, która odbędzie się w siedzibie FIFA w Zurychu, zaplanowano na godzinę 13:00. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi TVP Sport.

W którym koszyku Polska?

Najbardziej istotny dla losowania jest podział drużyn na koszyki. Polska ostatecznie trafiła do 2. koszyka, a więc w półfinale baraży będzie gospodarzem i zmierzy się z jedną z reprezentacji z 3. zestawienia. Są to: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Baraże MŚ 2026: koszyki

Koszyk 1: Włochy, Turcja, Ukraina, Dania

Koszyk 2: Walia, Czechy, Słowacja, Polska

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Jak wyglądają baraże MŚ 2026? Oto zasady

Przed rozpoczęciem rywalizacji 16 uczestników zostanie podzielonych na cztery koszyki, co ma na celu rozstawienie silniejszych zespołów. Cztery najwyżej rozstawione zespoły z drugich miejsc w eliminacjach (Koszyk 1) otrzymają przywilej gry u siebie w półfinale przeciwko najsłabszym rywalom z Ligi Narodów (Koszyk 4). Pozostałe drużyny z Koszyków 2 i 3 również zostaną rozlosowane, tworząc pary półfinałowe, w których Koszyk 2 będzie gospodarzem. Natomiast gospodarze meczów finałowych zostaną ustaleni drogą losowania.

Cały format barażowy jest skonstruowany jako prosty turniej pucharowy, złożony z czterech niezależnych „ścieżek” (drabinek), z których każda składa się z czterech zespołów. Kluczową zmianą w stosunku do poprzednich lat jest rezygnacja z meczów rewanżowych. O awansie decyduje tylko jeden mecz – czy to w półfinale, czy w finale danej ścieżki. W przypadku remisu po 90 minutach następuje dogrywka, a następnie, jeśli to konieczne, rzuty karne. Drużyna, która zwycięży w swoim półfinale i finale ścieżki, zyskuje upragniony awans.

Kiedy baraże mistrzostw świata 2026?

Półfinały baraży odbędą się 26 marca 2026 roku, a zaledwie pięć dni później, 31 marca 2026 roku, rozegrane zostaną cztery finały. Ten intensywny czterodniowy maraton piłkarski wyłoni ostatnich europejskich uczestników mistrzostw świata.