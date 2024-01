Luca Zidane odniósł się do sytuacji kontraktowej swojego ojca Zinedine'a i otworzył drzwi do hipotetycznego pojawienia się na ławce rezerwowych Olympique Marsylia w przyszłości.

IMAGO / Paquot Baptiste Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane wciąż pozostaje bez pracy

Francuz nieustannie jest łączony z PSG

Jego syn mówi, że może trenować Marsylię

Zidane woli Marsylię niż PSG?

Luca Zidane stwierdził, że nie zdziwi go, jeśli w pewnym momencie jego ojciec, Zinedine, zostanie trenerem Olympique Marsylia. – Rozmowa o moim ojcu w Marsylii nie jest tematem tabu, ale nie mówimy o tym zbyt wiele. To on podejmie decyzję, dokąd chce się udać, gdzie chce trenować. Cokolwiek się stanie, będziemy zadowoleni z decyzji, którą podejmie.

Urodzony w Marsylii i pozostający blisko miasta, były szkoleniowiec Realu Madryt nie byłby zatem całkowicie zamknięty na pomysł, by pewnego dnia trenować Olympique Marsylię, jeśli ufać słowom Luki Zidane’a. Jednak według bramkarza Eibar, otoczenia Zinedine’a Zidane’a miałoby większe trudności z zaakceptowaniem wejścia na ławkę rezerwowych PSG. – Zobaczyć go w tym miejscu byłoby bardziej skomplikowane – przyznał.

Zinedine Zidane w ostatnim czasie często jest łączony z pracą w Paris Saint-Germain. Temat wielokrotnie pojawiał się już we francuskich mediach, a paryżanie, według doniesień, chętnie sprowadziliby go na ławkę rezerwowych. Jak dotąd, medialne spekulacje nie mają przełożenia na rzeczywistość.

Zobacz również: Boateng blisko powrotu do gry. Może dołączyć w Serie A do Polaka