Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Takumi Minamino

Oficjalnie: Takumi Minamino przedłużył kontrakt z AS Monaco

AS Monaco poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu współpracy z Takumim Minamino. 30-letni pomocnik związał się z monakijskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. To doskonała wiadomość dla trenera drużyny z Księstwa – Adiego Huttera. 65-krotny reprezentant Japonii jest bowiem jednym z kluczowych zawodników prowadzonego przez austriackiego szkoleniowca zespołu.

Takumi Minamino z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwono-Białych od lipca 2022 roku, gdy trafił na Stadion Ludwika II za 15 milionów euro ze słynnego Liverpoolu. Gra w zespole The Reds okazała się dla niego za wysokimi progami, natomiast w AS Monaco odnalazł on swoje miejsce na ziemi. Japoński gwiazdor w koszulce AS Monaco rozegrał łącznie 89 meczów, w których 16 razy wpisał się na listę strzelców oraz 15-krotnie asystował kolegom z drużyny.

30-letni atakujący w swoim piłkarskim CV posiada również Southampton, Red Bull Salzburg i Cerezo Osaka, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Warto dodać, że na półmetku sezonu podopieczni Adiego Huttera zajmują 4. miejsce w tabeli Ligue 1.